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無照富少賓士撞女騎士！母鞠躬道歉　3頁聲明曝：兒子正在接受治療

▲▼台中男開賓士撞人，父母出面。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中男開賓士撞人，母出面道歉。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中市一名18歲張姓高中生7日凌晨開賓士車撞上彭姓女騎士，導致彭女因傷重住院，情況非常不樂觀，而張男卻在事發後不聞不問，甚至若無其事待家裡玩IG，引起網友撻伐。然而，就在神隱7天後，張男終於在母親陪同下出面，另外張母更鞠躬向社會大眾道歉，並且發出3頁的聲明重申，自己沒有避不見面，也承諾將會負起責任。

這起事故發生在7日凌晨，張男深夜趁著父母熟睡，開著母親的賓士車外出買消夜，卻不慎與彭女發生碰撞，導致彭女因傷重住進加護病房，情況不太樂觀。

然而，張男在肇事後竟避不見面，彭女閨蜜氣得在社群網站Dcard發文揭發，文中直指，張男神隱，其父母也不關心傷者狀況，只擔心兒子人身安全，引起網友眾怒發動肉搜，他的身分因此被隨之起底，是台中一家醫美診所的院長兒子，大批網友將該診所狂刷1星負評，要求張男出來面對。

▲▼台中男開賓士撞人，父母聲明。（圖／記者白珈陽翻攝）

對此，張男14日終於在母親陪同下出面道歉，他表示，這起事件引起大家的擔心及雙方的痛苦，誠摯的向社會大眾及關心他的師長、同學、家人道歉，自事件發生後，他沒有任何逃避的理由，也一直配合警方處理事件的進度。

另外，針對彭女閨蜜指控，張母則鞠躬道歉，並發出整整3頁的聲明透露，兒子目前正在接受醫院治療評估，而自己並未不顧傷者狀況，只關心自己小孩，7日清晨5時接到警方通知後便立即出門要做筆錄，但出門前警方又告知不用去，要再等候通知。直至11日警方開出事故單，才於12日取得傷者大姊的聯絡電話，也進一步取得聯繫。

張母表示，兒子做錯事情就應該接受應有的處罰，對於小孩疏於管教，「身為家長我們也會深刻檢討」，目前只希望彭女能盡快康復，而他們也會盡最大誠意協助小孩善後。

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