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中國6498萬人次接種疫苗　衛健委：質量通過WHO評估

▲▼大陸國家衛生健康委副主任李斌。（圖／取自大陸國務院新聞辦公室網站）

▲大陸國家衛生健康委副主任李斌。（圖／取自大陸國務院新聞辦公室網站）

記者陳政錄／北京報導

大陸國務院新聞辦公室15日下午，就推進新冠疫苗情況召開記者會，會上表示截至3月14日，中國大陸已完成新冠病毒疫苗6498萬人次接種，並強調疫苗、藥品質量符合GMP規範、兩次通過WHO評估，得到國際認可，接種工作持續穩妥有續推動。

大陸國家衛健委副主任李斌表示，截至3月14日，共接種新冠病毒疫苗6498萬人次。目前，中國大陸正在按照重點人群、高危人群和其他人群依序推進的原則組織實施接種，穩步提高新冠病毒疫苗人群覆蓋率。

▲▼中國國藥集團新冠疫苗尚未獲得日本政府批准。（圖／路透社）

▲大陸分步驟向全民推廣免費接種新冠疫苗。（圖／路透社）

面對已上市的四款疫苗優缺點問題，中國工程院院士王軍志說明，這四款新冠疫苗其實是兩種技術路線，有三款滅活疫苗，一款是腺病毒載體疫苗。

他說，滅活疫苗主要特點是疫苗的成份和天然的病毒結構是比較相似的，是最接近，通常免疫應答也比較強，具有良好的安全性，另疫苗比較穩定、運輸方便，採用兩針免疫；另外，腺病毒載體疫苗是通過生物反應製成活載體疫苗，製備工藝相對比較簡單，成本比較低。但他強調，腺病毒載體疫苗僅能夠誘導很好的中和抗體產生，有一個特點是能夠增強細胞免疫，採用的免疫程序是一針免疫。

大陸國家藥監局藥品監管司司長袁林進一步表示，中方實施了與國際先進水平相接軌的藥品生產質量管理規範（GMP）；疫苗監管體系先後兩次通過了世界衛生組織（WHO）的國家監管體系評估，可以說疫苗監管得到了國際上的認可。

關於群體免疫，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶說，它的建立和疫苗的保護效力和人群的接種率有很大的關係。他表示，過去消滅天花，形成人群免疫力要達到85%左右，是人群免疫力而不是接種率，而傳染性更強的麻疹，需要95%的人群免疫力才能阻斷這個疾病。

王華慶表示，新冠疫苗接種要分步走，第一步考慮重點人群，有關鍵崗位人群、高感染風險人群，第二步涉及到可能發生重症風險的人群，第三步是其他人群。最終是讓所有符合條件的公眾接種上疫苗，這是建立免疫屏障或群體免疫的基礎。

因此面對媒體詢問，中國大陸施打疫苗進度似乎有所放緩，似乎與民眾的猶豫情緒有關？李斌回應稱，目前接種工作正穩妥有序推動，關於接種意願問題，官方在接種工作中一直非常關注，下一步，還將有力推進接種工作，不斷提高群眾的疫苗接種水準。

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