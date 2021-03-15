韓爆紅YouTuber「臉蛋是假的」！網全嚇傻　她坦言：脖子下才真的

▲南韓歌唱YouTuber「Rui」坦承自己的臉蛋是AI技術打造的。（圖／翻攝自Youtube@루이커버리 RuiCovery）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓社會強調外貌主義至上，以強大先進的「整形」技術榮登亞洲四大妖術之國，家長甚至會為子女存下整形手術費用；然而在人工智慧（AI）高科技發展下，就連整形費用也可省下！南韓一名靠亮麗臉蛋、動人聲線爆紅的歌唱女YouTuber「Rui」（루이），就在最新影片大方坦承，她整張臉蛋都是電腦做出來的，她接受訪問時表示，這可幫助她減少面臨人際壓力、逃離酸民毒舌批評。

Rui年僅22歲，其實她成為虛擬YouTuber（virtual YouTuber）的時間並不算長，從去年10月上傳一支翻唱迪士尼經典動畫花木蘭名曲《Reflection》的影片後，便定時上傳歌唱影片，以翻唱英文歌曲為主，然而每支影片在開頭時皆以底下字幕強調Rui的臉龐為不存在於現實世界、且是透過南韓當地工作坊DOB Studio的AI技術所打造出來的「虛擬臉孔」。

▼Rui在旅遊Vlog影片中毫無破綻，臉蛋的五官與表情皆相當自然。



只不過，直到11月上傳一支前往江原道江陵旅遊的Vlog影片後，Rui那張充滿鄰家女孩的簡約美麗臉孔，再次成為網友們討論的焦點。網友們在論壇上紛紛表示，「沒想到她不是真人，而是虛擬YouTuber，這讓我感到混亂」、「除了膚質異常得好之外，根本完全看不出來（是假的）」、「其實她的長相在日常生活上很常見，且相當自然，沒想到卻不是真的，害我嚇到長雞皮疙瘩。」

Rui在今年2月19日，終於上傳一支近1分鐘的「自我介紹」影片，她坦言自己在影片中的臉蛋並非是真的，而是由DOB Studio的AI技術所打造，「大家好，我是存在於網路上的虛擬YouTuber，希望粉絲們能聽著我的歌，和親友共同勾起回憶，雖然感到害羞，但一定要幫我按讚分享喔。」

▲Rui以翻唱英文英文歌曲起家，長年以來夢想成為歌手。（圖／翻攝自Instagram@ruuui_li）

製作出Rui臉蛋的工作坊DOB Studio代表描述虛擬YouTuber的構想過程，表示Rui只有聲音、髮型、頸部以下身軀是真的，而臉部則是透過利用實際存在的臉部數據進行「機器學習」，構思出能勾起人們好感的面孔，並以特定的人臉合成影像技術，與實際存在的身軀進行巧妙搭配，不管是在歌唱、甚至是旅遊影片內都難以挑出破綻。

Rui今年3月10日也以「真面目」接受韓媒《SBS》採訪，她表示自己在現實生活中原本沒有雙眼皮、鼻樑也不高，然而透過AI科技重新打造出的新臉孔，不管是在拍影片、唱歌，在登上舞台時可以減輕登上舞台時面臨人群的視線。據悉，Rui長久以來是歌唱練習生，因為對自己的外貌沒有自信，曾一度陷入低潮。

▼Rui接受韓媒SBS專訪。



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