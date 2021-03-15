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防疫大將佛奇：美國若提前解封　病例將「再度激增」步義大利後塵

▲▼美國首席傳染病專家、國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（ANthiny Fauci）。（圖／路透）

▲美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（ANthiny Fauci）。（圖／路透）

記者張寧倢 ／編譯

美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）警告，如若美國提前解除防疫限制，將可能步上義大利後塵，重新進入新一階段的封鎖狀態，因為義大利先前才剛出現確診數下降趨勢，但不久後疫情再起，現在每天都有逾2萬起確診病例，死亡人數則突破10萬人。

根據《紐約郵報》報導，佛奇於14日警告，美國每天大約有5萬至6.5萬例新增確診，雖然進入夏季時有可能達到「相當程度的正常狀態」（considerable degree of normality），目前確診數仍然相當之高，且很有可能再次面臨病例激增的危機。

佛奇認為，在這種情況下美國如果貿然解除防疫限制，可能將重蹈義大利的覆轍，義大利在過早解除限制後，將被迫從下周一開始進入新一波封鎖狀態，「他們也有同樣的下降趨勢，似乎只比我們早了幾周，在瞬息萬變的疫情當中，義大利因為退後了幾步，而被迫停滯不前。」

佛奇受訪表示，義大利撤回公共衛生措施，開放酒吧與餐館，尤其是當年輕人不再戴口罩之後，突然間病例又激增了，「如果我們繼續提供民眾疫苗接種，讓越來越多人們得到保護，期間更不會突然撤回防疫措施，我們就可以避免這種情況。」

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