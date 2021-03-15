醫師墮胎面臨3年半徒刑！34周胎兒慘遭拖出子宮「淹死+焚毀」

▲南韓首爾一名醫師為未成年少女施行墮胎手術，將胎兒活生生淹死。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓過去曾將「墮胎」視為犯罪，直到2019年4月才由憲法裁判所（憲法法庭）視墮胎罪為違憲！首爾一名婦產科醫師A某為未成年少女施行墮胎手術，將滿34周、體重2.1公斤的胎兒從少女腹內剖腹取出後活活淹死，並以處理醫療廢棄物為由送交回收業者焚燒。對此，大法院（最高法院）在三審中以殺人罪、毀屍罪嫌判該醫師3年半徒刑。

根據韓媒《京鄉新聞》報導，A某於2019年3月替一名未成年少女以剖腹的方式實施非法的墮胎手術，儘管胎兒已屆滿34周、且體重達2.1公斤，已接近正常嬰兒的體重，但少女母親向醫師表示，少女是因為遭人性侵才懷孕，A某受不了少女母親再三請求，不得已下才替少女實施墮胎手術，並稱少女赴中胎兒不健康、恐難以久活。

於是A某以剖腹方式，將胎兒從少女子宮取出，儘管當時胎兒的哭聲十分宏亮、響徹整間醫院，但A某還是將胎兒浸入事先放滿水的水桶。胎兒被活活淹死，A某將嬰屍送進冷凍庫保管，最後還將嬰屍以醫療廢棄物送交給回收業者「燒毀」。

▲婦產科醫師將嬰屍冷凍，送給回收業者焚毀。（示意圖／CFP）

由於A某的犯案時間與南韓憲法裁判所宣佈墮胎罪「違憲」的時間點相當接近，因此屢屢成為法庭上的攻防焦點！儘管憲法裁判所宣告墮胎罪違憲已達1年，A某還是於一審被認定犯下墮胎罪、殺人與毀屍罪，判處3年6個月徒刑、吊銷執照3年，曾參與手術的麻醉師與護理師坦承，並無證據能夠證明胎兒不健康。

不過二審在業務墮胎的罪嫌上，因墮胎罪被認定違憲，因此判處A某無罪，然而其殺人、毀屍等罪嫌證據充分，因此仍認定A某有罪，維持3年6個月之判決、同時取消一審吊銷執照3年的判決。

而在三審中，大法院主審大法官李起宅（이기택）維持二審判決。報導指出，儘管線法裁判所已認定墮胎罪違憲，要求在時限內（2020年12月31日）完成修法，不過南韓國會卻仍未完成相關修法程序。

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