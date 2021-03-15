雪崩「飛撲抱樹」　日倖存者：只能靠自己挖出同伴　

▲日本長野縣乘鞍岳雪崩，早成1死2傷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

日本長野縣松本市乘鞍岳14日上午發生雪崩，造成1死2傷的不幸事件。脫困目擊者表示，「雪崩來的太突然」，警方直升機遲遲無法降落，脫困登山客得自己找尋失蹤同伴，並徒手用棒子挖出深埋雪中受困者。

《日本放送協會》報導，14日一名附近登山的40多歲男性回述，聽到上方大叫「雪崩了！」後發現腳下的雪正下陷，當下馬上飛撲到身旁一棵樹上，回神時，腰部以下都已深埋雪中。

目擊者表示，自己脫困後大喊「有沒有人在」，往救命聲看時，發現許多深埋雪中、無法動彈的登山客，只露出手腕和臉部。受困登山客在互相幫助下，一一被安全救出。其中兩名雖被雪崩威力沖到20公尺下方，卻也成功獨立脫困。

在此同時，兩名受輕傷登山客驚覺一名同伴仍失蹤。但雪崩造成的不穩定，使長崎縣警方直升機無法降落協助尋找。現場登山客指出，「只能靠我們自己來找」，集結附近30多名脫困者，用棒子往雪裡刺探挖掘，希望能找出生死未卜的登山客。

來自滋賀縣的49歲死者戶田尚哉在雪崩過後1小時40分鐘，於雪下半公尺處被尋獲。當下已無呼吸心跳，目擊者緊急為他進行心肺復甦術（ CPR），送醫搶救後仍於同日晚間不治身亡。

男性目擊者回想事發經過時表示，自己一直以來都對雪崩保持警戒，「真的沒有想到會碰上雪崩。」

警方事後判斷，此次事件發生在乘鞍岳半山腰，海拔約2400公尺。雪崩面積寬200公尺、長300公尺，疑似新雪從舊雪上崩落的「表層雪崩」。日本氣象廳也提醒民眾，近日氣溫回升，雪崩發生可能性也大幅提高，呼籲民眾進入雪山前務必確認天氣預報，且做好保護措施。