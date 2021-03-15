皇帝夜夜寵幸「絕美姊妹花」還掐死唯一兒子　一代王朝就此絕後

▲佟麗婭飾演的趙飛燕。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

西漢時期的趙飛燕是赫赫有名的大美人，所謂「環肥燕瘦」講的便是她和楊玉環，出生歌妓的她在尊卑分明的古代社會，殺出血路成為最尊貴的皇后，而她最大的幫手就是同樣貌美的妹妹趙合德，兩人將漢成帝迷得神魂顛倒，甚至害死唯一的皇子。自成帝駕崩後，傅昭儀、王莽相繼把持朝政，西漢大權完全落入外戚手中。

▲歷代文人在形容比附美女時，往往借用了趙飛燕的形象，如李白的「借問漢宮誰得似，可憐飛燕倚新妝」。（圖／翻攝自微博）

趙飛燕出身平民，父親是官府家奴，長大後出落成美女，容顏驚人的她成了陽阿公主府上的歌妓，因其舞姿輕盈如燕飛鳳舞而得名「飛燕」。唐代詩人徐凝在他的《漢宮曲》中形容道「趙家飛燕侍昭陽，掌中舞罷簫聲絕」，掌中舞從此成了趙飛燕的一個獨有標誌。

▲趙合德後來比姊姊更受寵。（圖／翻攝自微博）

彼時的朝堂外戚擅政，漢成帝荒於酒色，時常微服外出遊樂，一次機會遇到了妖冶冷艷的趙飛燕，立刻將其招入宮中大為寵幸，後來聽說她還有一個妹妹趙合德，長得也是非常漂亮又溫柔多情，連趙飛燕都自愧不如，便也招入宮中，姊妹「俱為婕妤，貴傾後宮」。

據《趙飛燕外傳》記載，趙合德「膚如凝脂，豐腴瑩潤」，漢成帝與其行床笫之事後大悅，言「吾老是鄉矣，不能效武皇帝求白雲鄉」，故此引申出溫柔鄉的典故。

漢成帝專寵趙氏姊妹，對其他妃嬪不屑一顧，許皇后、班婕妤等人皆失寵。鴻嘉三年，趙飛燕趁機告發許皇后等人蠱詛他人，最終致其被廢，自己登上後座。漢成帝為了改變趙家的卑微身份，封趙飛燕的父親趙臨為成陽侯、封趙合德為昭儀，並大赦天下。

▲趙氏姊妹權傾後宮。（圖／翻攝自微博）

趙氏姊妹權傾後宮，仗著受到皇上的寵愛為所欲為，但兩人都沒有子嗣，卻也不許其他皇子出生。宮中有位女官懷上成帝孩子，並成功生下兒子，趙合德知道後假傳聖旨處死這對母子，再之後嬪妃許美人也產下男嬰，趙合德氣得大哭大鬧，最後脅迫成帝親手掐死自己的兒子。

漢哀帝即位後，司隸解光在奏章中彈劾趙昭儀「傾亂聖朝，親滅繼嗣」，稱其慫恿皇帝殺害許美人和中宮史曹宮所生皇子。趙合德滅絕成帝皇嗣一事，也成為「燕啄皇孫」典故的來源。

趙氏姊妹的恃寵而驕、參與殺害漢成帝皇子，成了中國古代歷史上著名的紅顏禍水。班固在《漢書》載「趙氏亂內」。《西京雜記》和《飛燕外傳》還記載趙氏姊妹與侍郎、宮奴通姦，淫亂宮闈的事跡。

清爽不油膩

▼ 趙飛燕在《歷朝名媛詩詞》中的畫像。（圖／維基百科）