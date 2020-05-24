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河南極罕見出土！2200年前「鵝首曲頸青銅壺」陪葬　竟裝3000ml不明液體

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▲▼河南極罕見出土！2200年前「鵝首曲頸青銅壺」陪葬　竟裝3000ml不明液體。（圖／翻攝三門峽市文物考古研究所）

▲修路意外發現的宋金時期墓葬，24孝彩繪壁畫為一大特色，3D全景真實還原出土原貌。（圖／翻攝三門峽市文物考古研究所）

記者許力方／綜合報導

河南省出土「鵝首曲頸青銅壺」！三門峽市文物考古研究所22日發表照片，指開發區發掘一個青銅壺，有漂亮的鵝首、曲頸，造型獨特、極為罕見，出於西漢初期的墓葬中，最奇怪的是，壺內還發現3000毫升的不明液體。不明液體引發廣大討論，研究所強調「沒有人嚐過」，僅聞到泥土味，已採樣分析真實成分。

研究所負責人祝曉東介紹，「鵝首曲頸青銅壺」是他們在配合當地開發區後穿蓬互區改造工程時，在一座古墓中發掘出土的，根據墓葬的形式初步判斷，墓區時代為秦末漢初，主人可能是當時帶有爵位的低等官吏，墓內還有銅鍪（因同謀，古代的一種炊具）、銅盆、鐵劍、玉劍具等。

▲▼河南極罕見出土！2200年前「鵝首曲頸青銅壺」陪葬　竟裝3000ml不明液體。（圖／翻攝三門峽市文物考古研究所）

▲▼河南極罕見出土！2200年前「鵝首曲頸青銅壺」陪葬　竟裝3000ml不明液體。（圖／翻攝三門峽市文物考古研究所）

▲▼河南極罕見出土！2200年前「鵝首曲頸青銅壺」陪葬　竟裝3000ml不明液體。（圖／翻攝三門峽市文物考古研究所）

▲墓葬中罕見出土西漢的「鵝首曲頸青銅壺」，內裝有3000ml不明液體。

祝曉東進一步指出，當時的青銅壺多是「蒜頭」壺首造型，雖然也有以天鵝、大雁、鴨子造型為壺首，但數量較少，其中出土的這個鵝首曲頸青銅壺，擁有鵝首、曲頸、垂腹、圈足，頂部有一個小孔，造型很獨特，十分罕見，「我們可以大膽估測，在秦末漢初時段，三門峽當地可能已經有天鵝出現。」

研究所22日公開發表鵝首曲頸青銅壺的照片，特寫「鵝首」美麗的造型，最奇怪的是，壺終還保有多達3000毫升的不明液體，呈現黃褐色，有較多雜質沉澱，5月18日已經邀請中國科學院大學人文學院考古學與人類學系教授楊益民前來採樣分析，進一步檢測具體成分。

3000毫升不明液體在網路引起熱烈回響，網友瘋狂追問，甚至謠傳裝的是酒，研究所23日隨即回應，強調目前樣本仍在檢測，結果尚未出爐，至於有沒有味道？有沒有嚐過？所方強調「聞到只有泥土味，沒有酒香」且「沒有人嚐過！沒有人嚐過！沒有人嚐過！」初步諮詢園林專家鑑定，壺首相是疣鼻天鵝，後續仍待進一步調查釐清。

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▲▼河南極罕見出土！2200年前「鵝首曲頸青銅壺」陪葬　竟裝3000ml不明液體。（圖／翻攝三門峽市文物考古研究所）

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