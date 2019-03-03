2千年「西漢古墓」挖出黃色液體　學者驚嘆：傳說中的仙藥

▲西漢古墓挖出了古代「仙藥」液體。（圖／翻攝自《河南商報》）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸的考古學家2018年9月在河南省洛陽一處鬧市，發現了一座距今2千多年的西漢古墓，而且還在一些陪葬的青銅壺中發現有黃色液體，原本推測液體為古人的美酒，但經過了大量的科學化驗後，考古人員驚訝的發現，這些神秘的黃色液體，應該是古人煉製的仙藥。

綜合陸媒報導，這座距今2千多年的西漢古墓位於洛陽鬧區工地，考古人員在其中一個青銅壺內發現3.5升的淡黃色液體。考古團隊原本認為液體可能是古代的美酒，但透過對液體的上方清液和下層沉澱取樣檢測後，發現液體的主要成分為硝酸鉀和明礬石。

▲古人會用硝石和明礬石製作神仙水，他們深信服用後可以升仙。（圖／翻攝自《河南商報》）

這個發現也推翻了「古代美酒」的猜想，證實該液體古人煉製的「仙藥」成品。洛陽市文物考古研究院副研究員潘付生介紹說，古代煉丹術有水法與火法兩種形式，火法就是常聽見的煉丹；水法最初用於飲服成仙，後來也演變成煉丹。

根據現存最早的水法專著西漢古籍《三十六水法》紀載，古人會用硝石和明礬石製作神仙水，他們深信服用後可以升仙，這也是大陸首次在漢代墓葬裡發現仙藥，這項發現對於研究古代人的升天思想有著重大意義。

出土「仙藥」的西漢古墓位在洛陽西工區紗廠西路與棉麻路東北部的一個工地，墓南北最長達15米，東西寬接近14米，總面積近210平方米，墓道正北向，主墓室位於墓道正南部，南北長5.2米、東西寬2.3米，墓主人的身份是縣令到郡守級別。