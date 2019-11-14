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2200年女屍不腐「關節能動＋新鮮有彈性」！　專家曝防腐黑科技

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▲▼湖南省博物館的收藏，被譽為是尚保存最完整的濕屍「辛追夫人」。（圖／CFP）

▲ 辛追是長沙國丞相利蒼的妻子，死於漢文帝十二年（公元前168年），享年50歲。（圖／CFP）

實習記者許祐誠／綜合報導

至今已經2200多歲的西漢女屍「辛追」（西元前217年－前168年），於1972年出土時，不僅關節可以活動，連血管也清楚可見，宛如剛下葬的屍身，因此又有「東方睡美人」之稱。這具世界保存最好的「濕屍」出土後，立刻震驚考古界，因為其防腐技術可堪稱一流，這讓專家開始探究西漢時期的防腐黑科技！

馬王堆漢墓一共有3座墓，分別是西漢初期長沙國丞相與妻兒的墳墓。1972年1月16日，考土學家在16米深的馬王堆漢墓一號墓中，發現了辛追的屍體及大量的陪葬品。辛追出土後發現她身上包裹著18層的衣物，還覆蓋著2層衾被，身高154公分，體重34公斤。但令考古學家震驚的是，雖然已在地下沉睡超過20個世紀，但當時辛追除了眼球突出、以及舌頭外吐等表面變形之外，幾乎像是具剛入土的女屍，全身潤澤軟、組織仍有彈性、關節尚可活動，眼睫毛及鼻毛尚存，左耳鼓膜完好，手指及腳趾紋路清晰。

▲▼湖南省博物館的收藏，被譽為是尚保存最完整的濕屍「辛追夫人」。（圖／CFP）

辛追的皮膚和軟組織仍保存地相當完整。（圖／CFP）

值得一提的是，一般屍體下土不到半個月，便會開始腐爛，更何況是經過2000多年的歷史。對此，湖南省博物館館長解釋漢帶防腐技術的三大要點。

第一、中藥材防止細菌孳生

蘇館長表示，當時打開棺木後，考古學家發現墳內5分之1都是中藥材，材料大概有麝香、冰片、木香、燈心草等，分別起到殺菌、消毒，以及防潮的作用。此外，屍體表面也有一層乳黃色的臘狀藥物，形成一個藥物臘殼，不僅可以殺菌，更可以防止病原體入侵和水分散失。

第二、使用防腐木材質，埋藏地點深

蘇館長說，棺墓分別用楠木和柏木等堅硬木質製成，紋理細比較能防腐，另外則是棺木埋藏在地底深處，基本上四季溫差不大，可說是與外界隔絕。

第三、冬季入土，屍血早放光

專家發現，辛追夫人身上有不少傷疤，分別是動、靜脈被砍斷而留下，頸部也有明顯的T字型傷痕，代表屍體的血水可能早已流盡，大量的水分減少也降低細菌繁殖的機率。此外，從辛追夫人身上的穿著可見，她應該是在冬季入土，寒冷的天氣條件也提供保存屍體的良好條件。

▲▼▲▼湖南省博物館的收藏，被譽為是尚保存最完整的濕屍「辛追夫人」。（圖／取自維基百科）

 辛追復原後的外貌。據悉出土時屍體身高約154公分，體重34公斤。（圖／取自維基百科）

至於辛追的死因，博物館副館長劉小豹解釋，生前養尊處優的利蒼夫人辛追內臟保存十分完好，出土時皮膚的膠原纖維和剛去世時相似，血型是A型。從病理檢查報告顯示，她一生有十多種疾病纏身，例如多發性膽結石、動脈粥樣硬化，以及心臟病等。因她食道、腸胃內有138粒半甜瓜子，研判這是她死前最後吃下的食物。從病理推斷，她可能是膽結石發作引發心臟病而死，去世時年僅50歲。

目前，辛追夫人保存在湖南省博物感新館內，不僅有專屬的地下皇宮，更有專業人員每天護膚保養。然而，在現代新科技發明之前，古人依靠智慧讓屍體千年不腐爛，可說是人類防腐史上的奇蹟。

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