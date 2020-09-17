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古墓挖出2200年前陪葬壺！內裝3公升黃褐色液體　竟是西漢藥酒

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▲▼河南出土青铜壶内不明液体被查明#：为西汉古酒，可以止血消炎。（圖／翻攝自三門峽市文物考古研究所）

▲2200年前古墓挖出神祕液體，經檢測竟是能止血消炎的藥酒。（圖／翻攝自三門峽市文物考古研究所）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸河南省三門峽今年5月在一處西漢初期（距今約2200年）墓葬，挖到一尊罕見的鵝首曲頸青銅壺，壺內還存有3公斤的神秘黃褐色液體。三門峽市文物考古研究所日前公佈，液體經檢測是西漢早期的古酒，並與湖南馬王堆漢墓出土的醫學方書《五十二病方》記載頗為相符，屬於可以止血消炎的藥酒。

根據《央視新聞》報導，三門峽西漢墓葬5月挖出了一個青銅壺，有漂亮的鵝首、曲頸，造型獨特、極為罕見，根據墓葬的形式初步判斷，墓區時代為秦末漢初，主人可能是當時帶有爵位的低等官吏，墓內還有銅鍪（音同謀，古代的一種炊具）、銅盆、鐵劍、玉劍具等。

▲▼河南出土青铜壶内不明液体被查明#：为西汉古酒，可以止血消炎。（圖／翻攝自三門峽市文物考古研究所）

▲三門峽市文物考古研究所表示，該液體應該是西漢早期、可以止血消炎的藥酒。（圖／翻攝自三門峽市文物考古研究所）

三門峽市文物考古研究所9月透露，青銅壺內發現的3000毫升黃褐色液體，當初出土時沒有人「嚐」過，僅能聞到泥土味，並沒有所謂的酒香，經研究人員取樣檢測後，發現液體應該是西漢早期的古酒，並與湖南長沙馬王堆漢墓出土的醫學方書《五十二病方》中的相關記載頗為相符，屬於可以止血消炎的藥酒。

報導指稱，古墓埋葬的死者是一名身高約180公分的男子，墓中除了出土青銅器外，還有玉器、陶器、鐵器等。其中銅器有銅鏡、銅印、銅盆、銅飾品等，其他的則是一把配有由4塊玉飾物的鐵劍及玉劍具，代表死者可能是當時帶有爵位的官吏。

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