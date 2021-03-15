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航港局貪官偷賣遊艇駕照「10年發2千張」　林佳龍認：95%他經手

▲▼航港局爆發弊案。（圖／台中地檢署提供）

▲航港局爆發弊案，台中地檢署介入調查。（圖／台中地檢署提供）

記者賴文萱／台中報導

航港局爆出有航務中心人員違法收賄核發遊艇、動力小船駕照，時間長達10年。交通部長林佳龍今（15）日受訪表示，所有可能有疑問的駕照，將近2000多件，有95%都是這位違法同仁經手，目前除已將他馬上調職，並行政處分記大過，也送懲戒進行撤職、停用兩年。

針對航港局同仁涉嫌收賄發放遊艇及動力小船駕照，林佳龍上午出席立法院交通委員會受訪表示，這件事情去年4月由檢調開始偵辦，他特別指示同仁要秉持絕不護短、勿枉勿縱的精神配合，也啟動內控機制調查。

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林佳龍說，這位違法同仁已馬上調職，行政處分也記大過，送懲戒之後會撤職、停用兩年，針對這期間他所發放或補換得駕照也一一清查。

林佳龍表示，所有可能有疑問的弊案將近2000多件，有95%都是這位違法同仁經手，針對其他少部分駕照也會來一一釐清，是否還有其他涉及不法的同仁，後續會再詳細調查偵辦，政風單位會全面配合。

這起弊案發生後，林佳龍也要求要限縮承辦人員職權，也會針對換照作業流程進行檢討，另外，要求同單位、同一職務落實輪調制度，防止任何可能違法事件再次發生。

▲▼立法院交通委員會 林佳龍 台鐵員工清明休假問題 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林佳龍回應航港局爆發收賄核發遊艇駕照弊案。（圖／記者屠惠剛攝）

根據檢方調查，中部航務中心人員技佐的宋立恒涉案，他與代辦業者合作後，利用民眾無心考照的心態，向民眾收取製作駕照的費用，並從中抽取5千至8千不等的金額，目前共計有5家代辦業者涉案，且收賄時間長達10年，不法所得粗估破千萬。

據悉，一共有1名官員、49名民眾等50人涉案，並遭到台中地檢署起訴。而起訴後駕照遭撤銷者合計有18人，其餘涉案人士刻依行政程序法受理民眾陳訴意見，如無正當理由也將依程序辦理撤銷。

▲▼航港局爆發弊案。（圖／台中地檢署提供）

▲花錢就能得照遊艇駕照，台中地檢署將涉案51人提起公訴。（圖／台中地檢署提供）

宋立恒從1989年4月20日開始到2020年5月14日止，在航港局中部航務中心監理科擔任技佐，負責船員卸任職簽證，遊艇及動力小船駕駛執照核、換發、補發等監理業務，具有登入海運技術人員管理系統的權限。

民眾如果要取得二等遊艇或動力小船駕駛執照，必須具備所規定的學經歷，才能參加二等遊艇駕駛或動力小船駕駛執照測驗，測驗及格者，再由航政機關核發二等遊艇駕駛或動力小船駕駛執照，至於一等遊艇駕駛執照則是在符合一定條件下，才能申請核發或換發。

然而，不法業者卻利用民眾無暇參加遊艇或動力小船駕駛訓練及測驗，卻想要取得遊艇或動力小船駕駛執照之心態，向民眾收取金錢，還將此費用稱為「訓練費」或「報名費」，以及製作駕駛執照所須資料，金額從1萬元至3萬元不等，而宋男則從中抽取5千元至8千元不等的代價，再由他發照給不符合資格或未參加駕訓班及測驗的民眾。

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