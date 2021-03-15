台鐵員工清明疏運拒上班抗議輪班制　林佳龍承諾：明年前不變動

▲台鐵規劃變更輪班制度，擬將現行的「三班制」改成「四輪三班」，引發部分員工不滿。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵企業工會宜蘭分會因不滿台鐵擬變更輪班制度，由現行三班制改成四輪三班制，醞釀連署清明疏運休假不上班。對此，交通部長林佳龍今（15）日表示，有關台鐵輪班制度變更，這在團體協約裡面有規範，強調在明年之前不會有變動，請員工放心，他也聽到基層心聲，未來在調整調度輪班時會納入參考。

針對台鐵部分員工擬在清明連假連署不上班一事，林佳龍上午出席立法院交通委員會前表示，員工所關切有關於輪班制度問題，這在團體協約內有規範，在明年之前不會變動，請員工放心。

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▲林佳龍回應台鐵員工清明休假問題 。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍表示，台鐵這幾年增聘將近3000人，就是希望能讓台鐵員工有正常休假，既然員工增加了，排班制度也要跟著調整，至於怎麼調整能讓大家有合理薪資，也能做好輪休不要過勞，兩者會來兼顧。

林佳龍強調，有聽到員工心聲，這部分在未來調整調度輪班時會納入作為參考，希望大家秉持勞資一體、善待彼此這樣的精神進行溝通，一起來讓台鐵行車安全跟營運效率更好。他也說，因為涉及整個連假疏運，還是要請部分工會朋友能夠配合疏運計畫。

▲台鐵規劃變更輪班制度，擬將現行的「三班制」改成「四輪三班」，衝擊員工加班費。（圖／記者李毓康攝）

台鐵規劃變更輪班制度，將現行的「三班制」改成「四輪三班」，也就是將一天24小時分為日、小夜、大夜3個8小時班，由四組人去輪替，希望讓員工上班時數保持在一天8小時、周休二日、無人加班的情況。但因為變更輪班制度，將大幅降低加班費，每月薪水平均少8000到1.1萬元，引發員工不滿。

台鐵企業工會宜蘭分會有鑑於台鐵局即將單方片面更動勞動條件，不顧既有團體協商共識與會員權益，擬以「國定假日合法不出勤」具體行動抗議。據了解，目前宜蘭分會約有240人連署抗議，其中有100餘人將於清明連假的4月2日到5日期間請假。

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