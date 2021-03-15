遊艇筆試太艱澀「上千題只能死背」題庫曝光　10月底前要改了

▲航港局爆發弊案，台中地檢署介入調查。（圖／台中地檢署提供）

記者賴文萱／台中報導

航港局爆出有航務中心人員違法收賄核發遊艇、動力小船駕照，時間長達10年，外界認為會有這種「買照」商機，跟遊艇考照上千題艱澀、不貼近實務的題庫有關。立法院交通委員會今針對此弊案要求交通部進行專題報告，航港局指出，目前測驗題庫正在委外編修，預計在10月底前完成。

根據檢方調查，中部航務中心人員技佐的宋立恒涉案收賄發放遊艇駕照，他與代辦業者合作後，利用民眾無心考照的心態，向民眾收取製作駕照的費用，並從中抽取5千至8千不等的金額。目前共計有5家代辦業者涉案，且收賄時間長達10年，不法所得粗估破千萬。

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▲遊艇筆試內容挨批太艱澀，「上千題只能死背」題庫曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

立委林俊憲質詢時批評，這名違法小公務員連營業用的遊艇駕照都賣，營業用遊艇是要對外載客的，等於是公車一樣，難道沒駕照可以讓他開公車？這多可怕。他也直言，考照題庫上千題，但內容很多都不貼近實務，連律師、司法官考試都不會這樣考，要交通部長林佳龍去考考看會不會過。

林佳龍說，如果他來考也是會有點頭痛，強調試題內容要有辨識度，問題也要重要，今年會針對題庫內容進行全面性檢討。

航港局指出，目前遊艇、動力小船測驗題庫都是公開的，近10年考試平均及格率達72.29%。針對外界反映測驗試題過於艱澀，為提升駕訓機構教學品質並落實航行安全教育，目前航港局也正在委外編修題庫，預計10月底前完成。

▲林佳龍回應航港局爆發收賄核發遊艇駕照弊案。（圖／記者屠惠剛攝）

據悉，這起重大弊案一共有1名官員、49名民眾等50人涉案，並遭到台中地檢署起訴。而起訴後駕照遭撤銷者合計有18人，其餘涉案人士刻依行政程序法受理民眾陳訴意見，如無正當理由也將依程序辦理撤銷。

林佳龍表示，所有可能有疑問的弊案將近2000多件，有95%都是這位違法同仁經手，針對其他少部分駕照也會來一一釐清，是否還有其他涉及不法的同仁，後續會再詳細調查偵辦，政風單位會全面配合。

這起弊案發生後，林佳龍要求限縮承辦人員職權，也會針對換照作業流程進行檢討，另外，要求同單位、同一職務落實輪調制度，防止任何可能違法事件再次發生。

▲遊艇筆試內容挨批太艱澀，「上千題只能死背」。（圖／記者蔡玟君攝）

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