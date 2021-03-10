立委提放寬敬老卡搭乘台鐵　林佳龍曝「各縣市意願」

▲民進黨立委張宏陸建議，未來應該開放敬老卡搭乘台鐵。（圖／記者李毓康攝）



記者賴文萱／台北報導

民進黨立委張宏陸建議，中央政府應協調地方政府合作，未來開放敬老愛心卡搭乘台鐵、高鐵。交通部長林佳龍今（10）日上午受訪表示，因為各地狀況不一，要裝設設備也需要預算，敬老卡使用後收入怎樣清分，也希望有一套制度，交通部會加強協調來促成。

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍今出席立法院交通委員會進行業務報告，會前受訪表示，針對敬老卡開放台鐵、高鐵議題，交通部有召開會議邀集各縣市政府來協調，初步調查北部縣市政府比較積極跟有意願，中南部方面意見則比較分歧，交通部會加強協調來促成，這樣對於使用敬老卡的人能更方便，能夠搭乘台鐵暢行無阻。

林佳龍表示，因為各地狀況不一，要裝設設備也需要預算，敬老卡使用後的點數要怎麼去清分，涉及到各縣市之間的協調跟配合，會請台鐵局跟交通部單位去評估所需經費，未來各縣市政府怎樣服務敬老卡對象、收入清分問題希望能建立一套制度。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

事實上，該議題主要由立委張宏陸提出，他昨赴立法院質詢時表示，現行地方政府發放的敬老愛心卡，在各個縣市可以乘坐的交通工具都不大一樣，有的可以乘坐公車、捷運、計程車、公共自行車，在高雄市甚至還可以搭船。

敬老愛心卡在雙北市可以搭乘捷運、公車、計程車，甚至開放進入公營場館，但是有很多長輩反應不夠方便，認為敬老卡如果能夠乘坐台鐵，甚至進一步乘坐高鐵，對他們來講會更方便。

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