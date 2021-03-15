忘記情人節！男友打電動一整天　她氣炸「封印電腦」貼11片衛生棉

▲女友將男友的電腦桌貼滿衛生棉。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者施怡妏／綜合報導

每年的3月14日是白色情人節，不少情侶會吃大餐，安排浪漫約會行程，一名女網友表示，男生好友忘記昨天是情人節，在家打了一整天的電動，把另一半晾在一旁，結果女友使出大絕招，用衛生棉貼滿男友的電腦桌，桌上還放滿衛生棉的包裝，不少網友看到後都笑翻，「還好不是貼用過的」。

一名女網友在臉書「爆廢1公社」分享友人在情人節遇到的事情，因為忘記節日，在家打了一整天的電動，把女友晾在一旁，完全沒有要一起慶祝情人節的意思，後來女友不忍了，使出「棉棉封印術」，將男友的電腦桌貼滿衛生棉，發洩心中滿滿的怒火。

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▲許多網友看完後都笑翻，連管理員都來留言。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

只見照片中，電腦桌包括螢幕、印表機、桌面都被貼上衛生棉，就連椅子也不放過，加起來共有11片，有日用也有加長型的夜用，不僅如此，螢幕上還貼了一片面膜，桌上全是衛生棉的包裝袋，可見女友真的超生氣。

貼文一出後，網友們都笑翻，「把插頭全收起來就好了」、「抗議無罪但很浪費」、「這種直接放生就好，衛生棉也不浪費，省起來，下一個會更好」、「怎麼沒貼用過的」、「貼心提醒，手機沒貼到唷」、「聞到憤怒的味道了」。還有網友表示使用過這招術，「我老公最寶貝他的車，我也是這樣，貼滿他的車子，雨刷還掛保險套」。