一句話描述住哪？　「能見度不到200公尺」答案揭曉

▲林森北路有著五光十色的夜生活。（圖／記者林裕豐攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發文，要大家用文字描述自己住哪，但不能出現地名，結果引發熱烈迴響。有人提到住在「五顆樹木的夜生活區」，馬上被猜出是在台北市的林森北路。

原PO近日在「爆廢1公社」臉書社團發文，許多人紛紛留言，「台灣內地（南投）」、「公園很多、火雞害怕的地方（嘉義）」、「全台最甜的地方（台南）」、「火車站附近賣運動鞋的店超級多，因為移工多，超愛買（中壢）」。

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▼台南有許多美食。（圖／記者陳俊宏攝）



大家熱烈回覆，「我住在巷子特別多、人口密度很高、路名常常跟隔壁區的搞混的區（永和）」、「炒粄條一定要炒蕃茄醬，剉冰要冷熱吃的地方（潮州）」、「幸福城市（新竹市）」、「能見度不到200公尺（林口）」、「猴子星期六會去的地方（斗六）」、「血液裡面都是東泉（台中）」。

也有人表示，「一年四季吹著海風，搭配著飛機起降聲」，結果出現桃園大園、新竹南寮、高雄小港等答案。原PO則公布答案是大園。

▼新竹市獲譽為「幸福城市」。（圖／記者陳俊宏攝）



▼林口時常起大霧。（圖／資料照）



▼南投是唯一不靠海的縣市。圖為日月潭。（圖／記者曾俊豪攝）