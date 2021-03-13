當兵遇過最誇張的事！釣出過來人曝　到機場「撿屍塊」：用手撿

▲國內有重大傷亡時，會請軍中弟兄們幫忙。（圖／達志／示意圖）

記者施怡妏／綜合報導

對於許多男生來說，當兵是一輩子的回憶，不少男生也會拿來當作聊天的話題，就有一名網友好奇提問，在當兵的過程中，被要求做過最扯，最瞎的事情是什麼？不管是公事或是私事都可以，貼文一出，立刻吸引許多網友留言，分享當兵時的淒慘經驗。

網友在臉書「爆廢1公社」發文，詢問網友們當兵時，長官叫你做過最誇張的事，及出過最誇張的公差。貼文一出後，許多網友想起當年當兵的往事留言寫道，「連長叫我修理聲訴學弟，結果要被關禁閉」、「出公差採洋蔥扛轎遶境」、「在指揮部修電腦寫程式，每天午休可以睡到下午三點」、「幫忙士官長買A片」。

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▲網友們分享當兵時的特別經驗。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

其中，不少經歷過921大地震及88風災（莫拉克風災）的網友都表示，「921 搬運屍體」、「921那批跟88水災那批都蠻慘的」、「我就是88那時期的！我是不慘我同梯的比較慘，去小林村救災看見滿地器官」、「921大地震進災區撿屍塊」。

其實，每當國內遇到天災、空難等重大傷亡事件時，都會請軍隊幫忙，「挖屍體其實是很正常的工作，輪到你就是硬著上」、「某年北投民宅有土石崩塌 半夜去幫忙挖屍體出來」、「不少人救難結束就退伍了」、「有人被海浪捲走，民眾請軍方去幫忙找屍體」、「新航空難，到機場撿屍塊」。