快訊／王定宇現身立院談同居顏若芳　從租屋到不租「我太太家人都清楚」

▲立法院外交國防委員會 王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委王定宇遭周刊直擊和小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，一週內高達5天，雖兩人辯稱是「房客和房東」的關係，仍平息不了風波。王定宇15日首度現身立法院，8點15分赴外交國防委員會簽到後，面對媒體詢問同居疑雲，王定宇表示，他想第一時間就回應了，就是單純的分租的狀況，從一開始到現在我太太、家人都很清楚，這幾天事情的發展，讓朋友擔心，媒體花很多時間，「我覺得很不好意思，這個事情應該告一段落。」

被問到從什麼時候開始租屋，王定宇說，「大概四、五個月」，他強調，現在已不租了，租幾個月而已，單純房東、房客關係，「我從租屋到不租，我太太都清楚。」

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