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新春開五與神同行活動　白色情人節浪漫登場

▲台南天壇暨五條港商圈發展協會與西港街區繁榮發展協會，舉辦「新春開五與神同行」活動，黃偉哲市長也親臨現場與民同樂，體驗不一樣台式情人節風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南天壇暨五條港商圈發展協會與西港街區繁榮發展協會，舉辦「新春開五與神同行」活動，黃偉哲市長也親臨現場與民同樂，體驗不一樣台式情人節風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南天壇暨五條港商圈發展協會與西港街區繁榮發展協會，14日於台南市首廟天壇忠義路段上，舉辦「新春開五與神同行」活動，現場除推出眾多商品優惠、還有創意市集及「拔青蔥好年冬」等多項精彩節目，黃偉哲市長也親臨現場與民同樂，歡迎來台南體驗不一樣台式情人節風情！

▲台南天壇暨五條港商圈發展協會與西港街區繁榮發展協會，舉辦「新春開五與神同行」活動，黃偉哲市長也親臨現場與民同樂，體驗不一樣台式情人節風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，這次「新春開五與神同行」活動，特地於白色情人節舉行，除創意市集及發放桃花枝活動外，更首次推出「偷挽蔥嫁好翁」、「拔青蔥好年冬」抽獎活動，現場裝置壯觀的青蔥牆，每根蔥都以紅線繫上商圈的大獎與祝福，滿滿的台式浪漫絕對會帶給民眾不一樣的體驗。

▲台南天壇暨五條港商圈發展協會與西港街區繁榮發展協會，舉辦「新春開五與神同行」活動，黃偉哲市長也親臨現場與民同樂，體驗不一樣台式情人節風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經濟發展局長陳凱凌表示，五條港一帶可說是台南中西區歷史紋理最為豐富的一處，除了有保存最完善的老街神農街，其中名為婚紗街的民生路與婚俗禮品街的西門路更為商圈增添不一樣的文化色彩，期望透過這次活動來展現商圈豐富多元的樣貌，不只創造經濟效益，更提升台南整體城市形象。

▲台南天壇暨五條港商圈發展協會與西港街區繁榮發展協會，舉辦「新春開五與神同行」活動，黃偉哲市長也親臨現場與民同樂，體驗不一樣台式情人節風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

天壇暨五條港商圈發展協會侯美惠理事長表示，民眾可先至台南首廟天壇拜拜祈福，並由工作人員發放抽獎劵與蓋手章，憑手章可參加「拔青蔥好年冬」抽獎活動，獎品包含商圈特色伴手禮、市集劵等；而抽獎劵則有機會抽中宏佳騰機車、液晶電視等大獎，歡迎大家一起來現場作夥鬥熱鬧。

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