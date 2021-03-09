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情人節又要來了！網友發文求助　吐露4大煩惱掀熱議

▲▼約會。（圖／取自免費圖庫／Pexels）

▲馬上就要迎來白色情人節，你準備如何度過呢？（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

西洋情人節才剛過，緊接著要迎來白色情人節，觀察各大網路社群平台，每到節日將至，就有一波波討論熱潮襲來，無論單身、曖昧、熱戀期或老夫老妻，發文內容透露了各種心煩，OpView社群口碑資料庫觀測2020年至今的多個西洋情人節與七夕情人節的網路討論聲量，整理出網友的情人節4大煩惱面向。

在廣蒐各大討論區、社群平台後，OpView社群口碑資料庫發現，最多網友煩惱的就是「送禮」問題，在熱詞討論焦點中，「巧克力」、「浪漫」等字詞頻繁出現，進一步觀察並統計，情人節熱門禮物排行榜的第一名選擇果然就是「巧克力」，除了在情人節這天送巧克力別具意義，不少網友也分享自己如何親自手作巧克力，把滿滿心意送給對方。

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排行第二名則是「美妝保養用品」，像是唇膏、香水、保養品等都很熱門。情人節想耍浪漫，不少人還是會考慮排行第三名的送「花」選項，例如鮮花束、永生花、乾燥花等很受到網友們喜愛。其他如「鞋包類」、「配飾」、「3c產品」討論度也都不容小覷。

情人節4大煩惱面向（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

情人節4大煩惱面向（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

▲情人節將至，觀察各大網路社群平台與討論區，可以發現不少網友發文求助該如何送禮或告白。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

情人節除了要煩惱該送什麼禮物才好，另有不少網友則提出「告白」的困擾，對於該把握機會表明心意，卻又猶豫該丟直球或欲擒故縱等文章，也都常見於討論區感情版上。另2大煩惱面向則是「約會地點」及「如何打扮」，在網路上詢問推薦的餐廳、飯店，或是約會穿搭、妝容等建議文章，都是大家的討論重點。

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