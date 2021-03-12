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暖男必看！白色情人節回禮攻略　巷口超商遇見幸福滋味

圖、文／統一企業提供

每年的3月14日是白色情人節，謠傳起源於日本甜點製造商發起，鼓勵在西洋情人節(2月14日)收到禮物的一方，在這天以回禮表達心意，除了巧克力外，蛋糕也是許多人的首選，希望能透過禮物帶給對方甜蜜幸福感。而坊間的蛋糕名店，熱門商品不是要預訂，就是要排隊，而且往往價格不斐，對於學生族群或沒時間的人來說實在很頭痛，到底該怎麼挑選才能找到經濟且便利的選擇呢？趕快看下去，簡單浪漫回禮輕鬆get！

【巧克力ｘ鬆軟蛋糕　經典好吃不怕踩雷！】
第一款推薦的巧克力蛋糕僅僅售價25元，熱賣超過10年，在小七一直都是經典不敗的熱賣口味，陪伴許多人度過幸福的時刻。蛋糕體使用進口可可粉，一入口就能感受可可香氣濃郁，搭配滑順的巧克力餡夾心，鬆軟濕潤的蛋糕體在口中瞬間化開，多年來都是巧克力控的最愛！不管是送人表達心意或是自己享用，都是充滿幸福絕佳的選擇～

▲▼白色情人節,暖男,回禮,超商,幸福,蛋糕,浪漫,驚喜,巧克力捲。（圖／統一企業提供）
▲▼巧克力蛋糕－香濃鬆軟，象徵苦甘共享。(圖示僅供參考，產品以實物為主)
▲▼白色情人節,暖男,回禮,超商,幸福,蛋糕,浪漫,驚喜,巧克力捲。（圖／統一企業提供）

【溫和順口　每一口都能嘗到濃郁蜂蜜香】
第二款要推薦的是，同樣熱賣了10年以上的蜜雪蛋糕，高CP值的它一直都是學生族群的優先選擇。一吃下去就能品嘗到溫和順口的蜂蜜味，加上綿密的蛋糕體，讓人不禁一口接一口，就像記憶中純真的美好滋味！

▲▼白色情人節,暖男,回禮,超商,幸福,蛋糕,浪漫,驚喜,巧克力捲。（圖／統一企業提供）

▲蜜雪蛋糕－綿密口感，香甜美味。(圖示僅供參考，產品以實物為主)

【濃郁巧克力　情人節約會後的最佳選擇】
最後推薦擁有時尚深黑的蛋糕捲外觀，第一眼就感受到濃郁巧克力幸福感！扎實的蛋糕體加入進口可可粉，內餡則以牛奶巧克力餡佐義大利進口榛果醬(使用15%重烘焙榛果研磨提味)，精緻的外表卻能吃到豐富多層次口感，是一款很適合在情人節約會後一起享用的小甜點！對了，這款蛋糕捲很貼心的切成三片，除了單吃外，也很適合搭配茶跟咖啡一起享用喔～

▲▼白色情人節,暖男,回禮,超商,幸福,蛋糕,浪漫,驚喜,巧克力捲。（圖／統一企業提供）

▲臻選巧克力捲－深黑質感，雙醬內餡。(圖示僅供參考，產品以實物為主)

【手殘男友必學　簡單手作「甜蜜蛋糕罐」】
最後，跟大家分享一個進階版的DIY浪漫驚喜，在小七購買蜜雪蛋糕，搭配當季水果，就能做出專屬自己的甜蜜蛋糕罐！做法超簡單，只需將蜜雪蛋糕、新鮮水果一層層依序的放入罐中，每一層中再擠入濃滑鮮奶油來提升口感，「甜蜜蛋糕罐」就完成了！

這次介紹了巷口就能準備的情人節回禮，是不是相當便利卻能擁有滿滿的幸福滋味！但不管是什麼禮物，只要是用心準備相信對方都能感受到你滿滿的心意，就算沒有情人的你，也能買個小甜點來犒賞自己，今年的白色情人節一起在超商感受幸福隨手可得吧～

▲▼白色情人節,暖男,回禮,超商,幸福,蛋糕,浪漫,驚喜,巧克力捲。（圖／統一企業提供）

▲圖示僅供參考，產品以實物為主。

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