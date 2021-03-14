拉法葉艦弊案添變數！　74億元回扣遲未返還台灣

▲2020海軍敦睦艦隊拉法葉巡防艦。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

瑞士今年2月宣布歸還台「法拉法葉艦軍購弊案」中2.66億美元（約新台幣74億元）的回扣，儘管只有台灣要求歸還的三分之一金額，但至今仍未到台。據指出是當初支付佣金的法國泰勒斯集團向瑞士提出要求，將佣金返還該集團，而瑞士法院仍在審酌當中。

北檢在2016年刑法沒收新制上路後，向台北地院聲請單獨宣告沒收「拉法葉艦軍購弊案」9億6975萬美元的不法所得。台北地院認為，被告汪傳浦為收取回扣罪之共同正犯，將犯罪所得匯至汪家人均可動用之銀行帳戶內，為汪傳浦因違法行為而無償取得犯罪所得，因此裁定沒收。

根據《聯合報》報導，我拉法葉案特調小組針對拉法葉案與幻象戰機的不法佣金，2001年已向瑞士要求返還軍火商汪傳浦家族在瑞士帳戶中的9億多美元，另外也成功在2010年經國際商會仲裁法庭勝訴，取回泰勒斯集團應付違約金8.8億美元。

然而此次2.66億美元的追討在國際仲裁結果出爐後，遇到泰勒斯集團阻撓，因該集團主張佣金已返還台灣，為了不讓我方「兩次」收回佣金，所以主張2.66億美元應還給該集團。

相關事宜我方政府已收到瑞士司法部來函準備回應，不過此事上我方與法方仍有歧見，資金回台時間暫時未有定數。