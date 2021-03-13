法國批准嬌生新冠疫苗！方便度高成效佳　疫情重災區要優先使用

▲法國批准使用嬌生新冠疫苗。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在世界衛生組織（WHO）和歐洲藥品管理局（EMA）批准嬌生公司新推出的單劑新冠疫苗供緊急使用後，法國健康監管高級委員會（HAS）也緊跟步伐，在12日批准境內使用該疫苗。嬌生疫苗是法國批准使用的第4款新冠疫苗，由於它的成效顯著，使用起來也十分方便，因此HAS建議，疫情重災區應優先使用嬌生疫苗。

綜合路透社、法廣與《世界報》報導，HAS主席古魯德（Dominique Le Guludec）表示，只需要施打一劑的嬌生疫苗，效果讓人十分滿意，並且不管接種對象是否為高風險人群，即使他們已年過65歲，也可以有效避免新冠重症，因此HAS建議，所有18歲以上的人士都應該接種嬌生疫苗。

HAS也指出，嬌生的單劑新冠疫苗使用起來很方便，而且它可以在攝氏2至8度的環境中保存3個月，醫護人員只要從冰箱裡拿出疫苗就能直接使用，因此HAS建議，疫情較為「活躍」、有必要加快疫苗接種速度的地區，應優先使用嬌生疫苗。HAS也指出，它的另一個優點是抵抗南非和巴西變種病毒的效力十分持久。

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