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14歲少女被扔河中成浮屍！曾遭前男友痛毆　散佈裸照狂罵「妓女」

▲▼法國14歲少女遭溺斃塞納河。（組圖／翻攝自推特／@famifeminicides、@vonews95）

▲法國14歲少女艾麗莎在經歷校園霸凌後，被扔進塞納河溺死。（組圖／翻攝自推特／@famifeminicides、@vonews95）

記者葉睿涵／綜合報導

法國最近一對15歲青少年情侶虐打14歲少女艾麗莎（Alisha）後將其推下塞納河溺死。男孩母親舉報自己的兒子後，警方在一座橋下發現艾麗莎的屍體。事件曝光後，法國長期存在的青少年霸凌和暴力事件終於被揭開，也在法國社會引起極大反響。

綜合《巴黎人報》等法國媒體報導，艾麗莎與兩名嫌犯都是法國中北部阿讓特伊（Argenteuil）科涅克傑伊（Cognacq-Jay）私校的三年級學生。艾麗莎曾與男嫌犯短暫交往，不過在他移情別戀後，他對艾麗莎的態度就越來越差，不止將艾麗莎的裸照上傳網路，還出言侮辱艾麗莎是「妓女」。女嫌犯也經常霸凌和傳送「死亡威脅訊息」給艾麗莎，讓艾麗莎一度不敢到學校上課。

3月6日，女嫌犯傳訊息給艾麗莎，要求她在8日下午到塞納河附近A15高架橋附近的聖丹尼河堤（Quai Saint-Denis）會面。當艾麗莎抵達時，藏在柱子後的男嫌犯突然跑了出來，他痛毆艾麗莎並拉扯她的頭髮後，將她推倒在地，並狠踹艾麗莎的後背和頭部。這時候的艾麗莎仍有意識，儘管她痛得無法動彈，但她還是發出了輕微的呻吟聲，並努力睜開雙眼。

這對年輕的情侶見狀，立刻將她拋入塞納河，任由這可憐的小女孩溺斃於冰冷河水中。毫無悔意的兩個年輕人犯罪後，居然若無其事地到朋友家中換下沾滿艾麗莎鮮血的血衣，並回到男嫌犯家中，與母親一同吃飯。男孩的母親表示，她一開始並未察覺有任何異樣，因為他們「並未展露任何一絲驚慌的神情」。

母親表示，兒子與女友在晚飯後匆忙回到房間並將房門上鎖，她還在兒子房內找到一件沾血的血衣，才開始心生懷疑。兒子向她坦承，自己與女友在河邊打了艾麗莎，並將對方扔入塞納河，嚇得母親趕快報警求助。警方8日晚上在塞納河畔A15高架橋附近撈起艾麗莎的屍體，並在9日凌晨逮捕了2名嫌犯。

從解剖報告可見，艾麗莎死前，頭部和臉部都曾遭鈍器重擊，全身也有多處傷口，不過致命的死因為溺水。檢察官表示，這是一起「蓄謀已久、精心策劃」的殺人案，因為這對年輕情侶為了不留下任何痕跡，都戴上了手套。儘管辯護律師表示，這2名未成年人並不清楚自己的行為將讓他們面臨牢獄之災，但檢察官認為，他倆並無悔意，因此將在近期內起訴二人並將他們送入獄。

近年來，法國校園霸凌與青少年暴力事件頻傳，數據顯示，法國有70萬名學生曾受校園暴力所害，因此事件曝光後引起社會極大反響，不少電視新聞與政論節目都在探討類似議題。青少年殺人最高可判20年的有期徒刑。

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