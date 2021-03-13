才賀台灣水果進軍東奧！輸日香蕉農藥超標6倍遭下架　農委會證實

▲農委會主委陳吉仲3/11在臉書發文，狂賀台灣鳳梨、芒果、火龍果可以進軍東京奧運。（圖／取自陳吉仲臉書）

記者崔至雲／台北報導

農委會日前才開心宣布香蕉等4種台灣水果成功進軍東京奧運，沒想到現在卻傳出日本西本貿易公司(Wismettac)公告回收台灣香蕉，原因是驗出百克敏（殺菌劑）超標6倍。對此，農委會證實此事，但強調這次只是個案，其餘的貨櫃商品均符合規定。

今年奧運在於7月23日在日本東京登場。農委會主委陳吉仲11日在臉書上表示，我國向日本提送「鳳梨、芒果、火龍果」的「良好農業規範(TGAP)2020 PLUS」，正式獲得「東京奧運及殘運競技大會組織委員會總務局持續可能性部」通知符合「考量永續性之農產品供應基準」。也就是說，日本認為台灣的TGAP 2020 PLUS鳳梨、芒果、火龍果跟GGAP、JGAP驗證的農產品具有一樣的東奧食材供應水準，「這也是我國繼去年香蕉通過東奧組委會認可後，再次有農產品成功獲得進軍奧運的資格。」

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▼日本Wismettac公司公告回收台灣香蕉，原因是農藥超標。（圖／翻攝Wismettac官網）

不過，現在卻傳出日本西本貿易公司(Wismettac)在10日公告回收台灣香蕉，原因是驗出百克敏（殺菌劑）超標6倍。

農糧署副署長姚志旺向《ETtoday新聞雲》記者說明，初步了解只是一批貨中單一櫃有問題，約750箱，日商因此告知消費者該產品先暫時下架，回收後由日本自行銷毀，農委會已經掌握個案問題以及供貨的外銷供果園，後續會加強輔導。農委會也強調，該個案並不影響台灣香蕉輸入日本。

Wismettac公司是一間跨國貿易集團公司，在全球有48個據點，供應通路包括批發市場、超市超商零售通路、連鎖餐飲、食品加工廠等等。農委會2019年曾經在日本舉行「弘運貿易有限公司與日本Wismettac」簽下3年總採購量9000公噸，總價值4.3億元的香蕉外銷合約活動。當時陳吉仲在臉書上表示，非常高興可以見證雙方簽訂合約，尤其該出口量較以前多好幾倍，背後有許多工作，農委會會全力支持。

▲▼農委會2019年曾經在日本見證Wismettac簽訂香蕉外銷合約。（圖／翻攝農委會臉書專頁直播畫面）