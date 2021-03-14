「恐怖殺手病」曝！奪台萬命　6成發現已末期...花最多錢死最多人

▲無聲殺手「肺癌」可說是台灣的新國病。（圖／取自免費圖庫Pixabay，示意圖。）



記者曾羿翔／綜合報導

前國策顧問兼知名學者邱垂亮13日清晨因肺癌過世，無聲殺手「肺癌」可說是台灣的新國病，僅次於大腸癌，每年約有1萬5000多人新增確診，無情帶走許多人的性命。據了解，肺癌是確診時已末期個案最多的，且並不是只有吸菸的人才會罹患肺癌，女性不吸菸罹患者就有逐漸增多的狀況，只要出現疑似症狀時都建議前往醫院做進一步篩檢。

根據中央社報導，台大癌醫中心醫院副院長陳晉興指出，肺癌堪稱「台灣新國病」，同時也是癌症三冠王，死亡人數最多、確診時末期個案最多以及健保癌症花費最高；「台灣2019年有將近萬人因肺癌逝世，位居國人10大癌症死因之首，比第2名的肝癌多出千人」。據了解，有多達6成的個案確診時已末期。「肺癌是花最多錢卻死最多人的癌症」，陳晉興還說，肺癌在初期幾乎沒症狀，所幸近幾年已有低劑量電腦斷層（LDCT）能找出0.3公分的肺癌。

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▲「台灣新國病」肺癌年奪走近萬命。（圖／達志／示意圖）



肺癌7大早期症狀，整理為以下：

1.持續咳嗽，甚至有惡化的狀況。

2.痰中帶有血絲或咳血，持續一段時間後無緩解。

3.呼吸急促、出現喘鳴聲。

4.持續胸痛且有惡化情形。

5.聲音沙啞。

6.四肢關節疼痛。

7.無預警體重下降、食慾不振。

台灣肺癌學會陳育民理事長指出，要減少罹患肺癌的風險，除了避免吸菸、遠離二手菸外，烹煮時應開啟排油煙機，且多選擇水煮、清蒸方式烹煮食物，可減少PM2.5暴露。另外出門時戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗；空氣品質不佳時，建議要減少戶外活動時間。