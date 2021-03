▲NASA把台灣列為「國家」。(圖/翻攝自NASA)



記者張方瑀/綜合報導

美國太空總署(NASA)推出一項新活動,只要在網站中輸入國家、姓名等資訊,就可以做出一張虛擬「火星太空船票」,而你的名字也會由太空船帶上火星。不過,有眼尖的網友注意到,在國家的選項中,NASA將台灣也列為國家,讓對岸網友氣得直跳腳,還有知名博主也表態抵制。

NASA正舉辦「將你的名字送上火星」(SEND YOUR NAME TO MARS)活動,只要用戶在網站中輸入國家、姓名、郵遞區號和電子信箱等資訊,就可以做出一張虛擬「火星太空船票」,並讓下一艘即將登陸火星的太空船,將你的名字一起帶上火星。

結果有中國大陸眼尖網友發現,在國家的欄位中,台灣也被列入國家的選項,讓網友氣得直跳腳,要求NASA立刻更改,並揚言抵制此活動。就連微博上知名的「NASA超話」博主也揚言抵制,他回應網友表示,「對於任何企圖以科學名義侮辱、威脅和分裂祖國利益的行為,NASA超話將堅決反對。」

該活動已有1359萬餘人登記參與,而截至目前NASA仍未進行相關修改。至於香港、澳門等地則有加註是中國特別行政區。