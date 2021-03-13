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緬懷「台灣文學之母」鍾肇政　市府打造龍潭文學體驗路徑

▲「鍾肇政地景環境形塑計畫暨龍潭舊圖書館空間活化使用計畫」聯合說明會。（圖／客家局提供）

▲「鍾肇政地景環境形塑計畫暨龍潭舊圖書館空間活化使用計畫」聯合說明會，於龍元宮廣場舉行。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

來到龍潭，就想到這裡是「台灣文學之母」鍾肇政的故鄉。桃園市客家局13日在龍潭區龍元宮辦理「鍾肇政地景環境形塑計畫暨龍潭舊圖書館空間活化使用計畫」聯合說明會指出，該兩項工程總經費為1,890萬元，預計今年10月前如質如期完工，以推廣鍾肇政文學、構築具深厚文學底蘊「龍潭故鄉」。

▲「鍾肇政地景環境形塑計畫暨龍潭舊圖書館空間活化使用計畫」聯合說明會。（圖／客家局提供）

▲客家局代理局長戴興達表示，鍾肇政文學地景形塑計畫以鍾肇政老師創作文本作為分析地景的底蘊。（圖／客家局提供）

客家局代理局長戴興達表示，鍾肇政文學地景形塑計畫以鍾肇政老師創作文本作為分析地景的底蘊，在龍潭市街上規劃特有主題空間，並將進行10處特色文學地景裝置設計施工，打造龍潭文學體驗路徑之觀光亮點；鄰近的龍潭舊圖書館，也將透過空間活化計畫整建約100坪室內空間，規劃為客家活動教室、客語視聽教室、客庄青年創業辦公室等，作為日後客家文化傳承的重要基地。

▲「鍾肇政地景環境形塑計畫暨龍潭舊圖書館空間活化使用計畫」聯合說明會。（圖／客家局提供）

▲「鍾肇政地景環境形塑計畫暨龍潭舊圖書館空間活化使用計畫」聯合說明會。（圖／客家局提供）

鍾肇政文學生活園區以臺三線名人故居第一站及文學教育基地為目標發展，期望能連結龍潭文學地景及客庄故事，結合龍潭在地景點及節慶，將龍潭打造為藝文博物館。舊圖書分館未來一樓預計規劃作為客家文化知識傳遞平台，打造講座及課程之互動空間，盼能更貼近民眾生活，進而吸引青年留鄉投入地方創生。

1925年1月20日出生於日治時期新竹州大溪郡龍潭鄉九座寮的鍾肇政，曾任龍潭國小教師。為戰後第一代創作力最旺盛、產量最豐富的客籍文學家，更是大河小說的開山始祖，有「台灣文學之母」美譽，一生獲得無數文學獎，包括台灣文學獎、吳三連文藝獎、國家文藝獎、總統文化獎百合獎等，被視為客家文學的先驅，於2020年過世。

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