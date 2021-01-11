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LIVE／真理大學2度換鎖臺文館擋名譽館長　張良澤親上火線說明

記者陳詩璧／台北報導

真理大學麻豆校區臺灣文學資料館去年底封館，更被兩度「換鎖」，導致82歲的名譽館長張良澤不能進到館內將私人收藏移出臺文館，引發一連串的風波，張良澤昨（10日）滿腹委屈自嘲，這輩子從來都沒這麼出名過，針對此事今（11日）下午2點要在台南一次公開說清楚。

臺文館被鎖風波是由鍾肇政之子鍾延威在臉書PO文開始發酵，鍾延威表示，真理大學1997年創立臺灣第一個臺灣文學系，由張良澤出任首任系主任。同年3月，臺灣文學資料館於淡水校區成立；2001年9月，臺灣文學資料館移往麻豆校區，2009年由張良澤出任名譽館長，從此張良澤幾乎以館為家，以義工自居，埋首於臺灣文學相關文獻與史料的蒐集、整理與研究，終身守候資料館。

▲▼真理大學突襲封館換鎖！82歲國寶館長「苦站門口」　千人氣炸洗版。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

▲真理大學臺灣文學資料館大門深鎖，國寶級名譽館長張良澤付出半生心血，如今卻被拒於門外。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

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張良澤昨（10日）表示這輩子沒像現階段這麼出名，笑說都是今天主持人已故作家鍾肇政之子鍾延威造成，本來就是堅持不要對外說明，寧可自己受委屈都沒關係，但鍾延威看不過，導致他走到哪，就像名人一樣，有人守著。鍾延威批真理大學行為很粗暴。

▲▼真理大學突襲封館換鎖！82歲國寶館長「苦站門口」　千人氣炸洗版。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

▲張良澤埋首臺灣文學史料蒐集、整理與研究，自居義工，終身守候資料館。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

文化部9日表示，有關此事正持續瞭解關注中，也期盼雙方能秉持過往情誼，平和妥善處理本次事件，文化部將提供必要之協助。教育部則說已請校方與張良澤及鐘延威積極溝通，就臺文館定位發展及史料處理，尋求妥適做法。台南市長黃偉哲9日委由文化局長葉澤山，向張教授轉達表示，台南市政府願意提供文史資料收藏空間，協助後續研究使用。

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