文壇要求真理大學校長道歉！挺張良澤「所有文學研究者都該出來」

▲真理大學突襲封館換鎖！82歲國寶館長張良澤被拒於門外。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

記者林育綾／綜合報導

真理大學麻豆校區的「台灣文學資料館」日前無預警換鎖，將一手創館、高齡82歲的榮譽館長張良澤拒於門外，他的私人收藏文獻也因此無法取出。此事件被已故作家鍾肇政的兒子鍾延威在臉書揭露後，引發軒然大波，文壇前輩也紛紛出聲力挺，公開譴責真理大學校長陳奇銘並要求其道歉，其中作家陳芳明更以「浩劫」形容，還說「台灣所有的台灣文學研究者都站出來譴責」。

鍾延威8日深夜發文指出，張良澤是真理大學台灣文學系首任系主任，在出任「台灣文學資料館」名譽館長後，幾乎以館為家，以義工自居，埋首於台灣文學相關文獻與史料的蒐集、整理與研究，終身守候資料館，付出無怨無悔。很多作家及其家屬也因信任張良澤，進而將先人手稿寄存於館內，使得館藏益豐，成為台灣文學聖地。

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鍾延威進一步提到，校方去年12月突然派員表示，要將館內所有圖書及館藏搬回台北校區，讓張良澤一陣錯愕，隨後才回應校方可以搬圖書館內的藏書，「但其它史料文獻是他花半生蒐購，還有很多作家或其後人寄存的手稿，這些不是學校資產，不能搬。」沒想到真理大學卻二度換鎖，直接把張良澤拒於門外，甚至被校長斥為「連學校職員都不是」，讓他不僅不能取回自己的物品，一些正在進行的工作也被迫中斷。

▲▼真理大學無預警二度換鎖，直接把張良澤拒於門外，他不僅不能取回自己的物品，一些正在進行的工作也被迫中斷。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）



此事件被鍾延威揭露後，引發軒然大波，也引來文壇作家關切，紛紛譴責校方作為。其中作家陳芳明就在個人臉書表示「這是事件，也是浩劫」，提到「真理大學如此沒有真理，甚至最基本的文明也不如。身為文學研究者的我，在此公開譴責，希望該校立即對國人道歉，也向張良澤教授道歉。台灣所有的台灣文學研究者都站出來譴責，台灣所有獻身教育工作者，也都站出來為張良澤聲援。」

▲文壇紛紛為張良澤受屈辱打抱不平。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

本名為林淇瀁的詩人向陽也說，「這真是不可思議的事情啊，堂堂大學對於將下半生奉獻給該校，為台灣文學資料收藏樹立典模的張良澤教授，非但一無感謝、崇敬之意，甚至還說出『張良澤連職員都不是』這樣冷酷無情的話。」同時也呼籲教育部、文化部，對真理大學此一嚴重踐踏台灣文學與教育的作為，及時關注、妥加協調、處理。

作家傅銀樵也表示，在葉前校長時代，他自己也是該館圖書資料的捐贈者之一，期待該館成為台灣文學寶庫，沒想到「張良澤教授為該館奉獻心力，退休之後還當無給職義工，竟然受到如此強烈的霸凌與羞辱！真是可惡！陳奇銘校長，請道歉，謝罪，下台！」

而真理大學校長陳奇銘在稍早回應，由於目前校方在盤點館藏產權，但張良澤不願配合，才會換鎖因應。另外陳奇銘澄清，張良澤在退休後就已卸除館長職務，校方也從未將其列為「榮譽館長」。

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