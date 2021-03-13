▲新北板橋轉運站全新落成，3月16日起試營運。（圖／ 新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

與捷運環狀線共構的「新北板橋轉運站」將於3月16日起試營運；新北市政府交通局表示，「新北板橋轉運站」匯集國光、和欣、統聯、首都、大有、葛瑪蘭等6家計16條中長程客運路線，可與捷運環狀線、板南線及高鐵、台鐵轉乘，提供更明亮、舒適的候車環境。

交通局表示，原設置在板橋區站前路的板橋客運臨時站也完成階段性任務，提醒搭車乘客可經板橋火車站（地下樓層）步行至新站路地下道，依指標指示即可到達新北板橋轉運站。

▲新北板橋轉運站一樓平面規劃有15席候車月臺、6座售票窗口以及旅客服務中心。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，新北板橋轉運站為捷運環狀線板橋站（Y16站）共構大樓，轉運站一樓平面規劃有15席候車月臺、6座售票窗口以及旅客服務中心，還有便利商店、無障礙廁所及哺乳室，提供旅客更明亮、舒適的候車空間。

林詩欽指出，轉運站內車道拓寬至3線道，增進車輛進離站效率及行車安全，同時採科技管理，設有中控室監管CCTV及轉運站即時車輛進出情況，以確保人車安全。

交通局表示，新北板橋轉運站將於3月16日起試營運，以在正式啟用前持續測試及精進改善，待運作順暢再正式啟用；民眾有任何意見或建議，可向旅客服務中心或撥1999市民服務專線反映，也提醒乘客進站及搭車均需戴口罩並勤洗手做好防疫措施，各月台並有體溫偵測儀量測體溫，以安心搭乘。

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