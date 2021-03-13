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北海岸偏鄉國小新舞台　萬金石說故事熱鬧登場...得獎名單出爐

▲北海岸偏鄉國小新舞台 萬金石說故事熱鬧登場...得獎名單出爐。（圖／記者郭世賢翻）

▲北海岸偏鄉國小新舞台，萬金石說故事熱鬧登場...得獎名單出爐。（圖／記者郭世賢翻，下同）

記者郭世賢／新北報導

2021年首次舉辦的「新北市北海岸國小說故事比賽」13日於金山國小熱鬧登場，合計有新北市北海岸萬里、金山、石門地區10所國小66名學生參與，是北海岸地區首次以「品德教育」為主題的大型說故事比賽，提供偏鄉地區學生除了課業學習以外，另一個展演的舞台，選手們表示，很高興有機會參與比賽，讓自己更有自信、蛻變及成長。

本活動由新北市教育局指導、金山財神廟慈善會贊助經費，金山、萬里及石門國小聯合辦理，讓偏鄉的學生除了能悠游於閱讀之中，更能將孝道、行善、天倫等題材透過說故事的方式表現出來，涵養學生的良好品德，各校之間也藉此互相觀摩學習。金山財神廟慈善會黎清美理事長表示，故事比起長篇大論，更能深植人心，達到潛移默化的效果，慈善會的目的就是要啟發人心向善，未來會持續來推廣贊助在地的慈善活動，讓善念能深植人心。

▲北海岸偏鄉國小新舞台 萬金石說故事熱鬧登場...得獎名單出爐。（圖／記者郭世賢翻）

▲北海岸地區首次以「品德教育」為主題的大型說故事比賽。

每位選手站在臺上皆卯足全力，將風格迥異的故事，以生動活潑的方式表現出來，歷經一個上午的激烈比賽共評審出27名優勝選手。金山國小五年級張紋涵說，當投入故事中「不一樣的母親」角色時，才更加體會到母愛的珍貴，以及孝順要及時的道理，尤其再過兩個月就是母親節了，想要好好的感謝媽媽。

金山國小四年級林以念也分享，從一開始的緊張害怕，擔心無法在場上有最好的表現，經過老師的訓練與鼓勵，在口語表達技巧及儀態台風都有長足的進步，很感謝教育局以及金山財神廟慈善會給予機會，讓他能看見自己從內向害羞到積極勇敢的改變，是人生的一大突破！

▲北海岸偏鄉國小新舞台 萬金石說故事熱鬧登場...得獎名單出爐。（圖／記者郭世賢翻）

▲北海岸偏鄉的學生除了能悠游於閱讀之中，涵養學生的良好品德。

萬里國小五年級林琮恩說，「這次參賽，我是最大的贏家」，自小個性內向，害怕接受挑戰，升上五年級在班導師的鼓勵與陪伴下，獲得校內語文競賽國語朗讀第二名，從此對自己有了信心。這次參賽也是老師陪著我選擇繪本及練習語速和儀態，在準備過程中所得到的經驗讓我收穫滿滿，我相信自己將是最大的贏家。

石門國小4年級鄭智擎選定的題目是「孝心感人的舜」，他說因為自己是新二代，特別對於傳統孝道感興趣，雖然背稿準備過程很辛苦，但是多練幾次以後，感覺上台就不會那麼緊張，而且口才變得更順是最大的收穫。2年級江采翎也說，「拚被人送的禮」是我最喜歡的故事哦，因此我要說給大家聽，和大家分享！

▲北海岸偏鄉國小新舞台 萬金石說故事熱鬧登場...得獎名單出爐。（圖／記者郭世賢翻）

▲每位選手站在臺上皆卯足全力，將風格迥異的故事，以生動活潑的方式表現出來。

▲北海岸偏鄉國小新舞台 萬金石說故事熱鬧登場...得獎名單出爐。（圖／記者郭世賢翻）

▲金山財神廟慈善會黎清美理事長表示，慈善會的目的就是要啟發人心向善，讓善念能深植人心。

109學年度新北市北海岸國小
藝術深耕暨品德紮根說故事比賽得獎名單

組別：低年級組
特優　金山國小　簡子晏
優等　金山國小　黃韻晨
優等　石門國小　江采翎
甲等　金美國小　黃文怡
甲等　萬里國小　李御齊
甲等　野柳國小　張語晴
佳作　金美國小　阮翔安
佳作　大坪國小　許奐柏
佳作　萬里國小　徐亦陽

組別：中年級組
特優　金山國小　林以念
優等　金山國小　蔡雨霏
優等　金山國小　李苡瑄
甲等　金美國小　柳佩宜
甲等　野柳國小　洪歆媛
甲等　野柳國小　李苡瑄
佳作　大鵬國小　林怡希
佳作　崁腳國小　郭加鴻
佳作　大鵬國小　張峻瑋

組別：高年級組
特優　金山國小　葉子晨
優等　金美國小　許佑頎
優等　野柳國小　陳佑美
甲等　野柳國小　蔡秉祐
甲等　金山國小　張紋涵
甲等　野柳國小　黃妃湘
佳作　金山國小　簡筱芹
佳作　萬里國小　林琮恩
佳作　大坪國小　蘇奕樺

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