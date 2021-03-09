法國教師遭「斬首案」真相大逆轉！　13歲少女坦承：翹課心虛撒謊

▲被恐怖分子斬首的中學教師帕蒂（Samuel Paty），起因於13歲的少女翹課撒謊。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

法國在去年10月發生駭人聽聞的「教師當街斬首命案」，一名47歲的歷史老師帕蒂（Samuel Paty）被車臣裔的18歲俄籍青年於任教的中學附近當街斬首，原本被認為起因是帕蒂在課堂上拿出了諷刺伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫，但事實上導火線卻是13歲女學生翹課心虛撒謊。

英國媒體《衛報》（The Guardian）引述《巴黎人報》（Le Parisien）報導，一位化名Z的13歲摩洛哥裔女孩，承認他錯誤的指控害死了她的老師，Z在去年10月多次翹課，被學校要求暫時停止上課，她因為害怕被父親責罵，所以編造了一個謊言聲稱，老師指示穆斯林學生離開教室，才可以在課堂上展示先知裸體的漫畫，並且她因為表達了不同的意見，被老師停課2天。

Z的父親布拉罕（Brahim Chnina）聽到了這個故事之後相當憤怒，在臉書上先後發表2則影片，先是譴責帕蒂的行為，並且要求校方將他解雇，第二則影片則是指控帕蒂歧視、散播色情圖片、並在學校散播伊斯蘭恐懼。

▲事發地點孔夫朗-聖奧諾里訥（Conflans-Sainte-Honorine）中學。（圖／路透）



相關的影片在網路上瘋傳，一名18歲的車臣裔青年安佐洛夫（Abdullakh Anzorov）看到影片之後相當憤慨，在10月16日從遠在100公里外的諾曼第，前往巴黎郊區的孔夫朗-聖奧諾里訥（Conflans-Sainte-Honorine）中學，當街刺死帕帝並將他斬首。

Z在案發之後，法庭上還堅持自己的說詞，直到警方告訴她，多名同學證實她當天並沒有上課，帕蒂當天也沒有指示穆斯林學生離開教室。Z其實有相當強烈的自卑情結，而且忠實於她的父親。

去年10月的那堂課，帕蒂的課堂主題為「兩難困境」，以相當爭議的《查理周刊》事件（Charlie Hebdo），讓學生討論「要不要當查理？」並出示穆罕默德的諷刺漫畫，但是因為擔心漫畫內容，可能造成穆斯林學生的不適，所以請他們可以暫時閉上眼睛或者暫離教室，沒有把任何學生趕走。

警方透露，因「共謀策畫恐怖行動」接受調查的布拉罕，在得知真相之後也相當悔恨，自責自己「又笨又蠢」，沒有想到自己的言論會被恐怖份子看見，他從沒想過要傷害任何人，「很難想像是怎麼進展到這一步，我們失去了一位歷史老師，所有人都認為是我的錯」。

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