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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

歐洲海軍進入南海…對中國施加軍事壓力！　日專家：嚇阻作用強大

▲▼伊麗莎白女王號航空母艦抵達樸茨茅斯。（圖／路透社）

▲英國「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦。（圖／路透社）

記者張方瑀／編譯

中國不斷在南海擴張勢力，除了周圍國家之外，英國、德國和法國也分別派艦艇巡航印太海域。日本國際關係專家就分析，這是歐洲各國對「某國藐視國際規則」所做出的最重回應，北京當局不得不假定，英、法、德、日、澳可能會在爆發衝突時，替美國軍隊提供某種形式的支持，歐洲海軍對中國的嚇阻會比想像更加強大。

國際關係評論員秋田浩之（Hiroyuki Akita）在《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）撰文指出，當一個國家藐視國際規則時，世界各國會透過三個階段做出回應，先是發出聲明譴責，接著是祭出經濟制裁，再不行就會施加最強烈的軍事壓力。而在中國於南海擴張權力的問題上，英國、德國和法國等三個歐洲主要國家，已經開始採取第三種選擇。

▲解放軍海軍南海海上閱兵習近平檢閱。（圖／視覺中國）

▲解放軍海軍在南海進行海上閱兵。（圖／視覺中國）

皮尤研究中心（Pew Research Center）去年10月發布的最新調查顯示，英國、德國和法國超過70％的受訪者對中國抱持著負面看法。歐洲這三個主要國家對中國的不滿和焦慮，如今已表現出「砲艦外交」（Gunboat diplomacy）的型態。

法國2月派遣核子動力潛艦「翡翠號」（SNA Emeraude）和「塞納號」支援艦（BSAM Seine）巡弋南海海域；德國巡防艦將於8月前往亞洲，回程將成為自2002年以來第一艘穿越南海的德國軍艦；而英國今年稍後將把「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦派赴印度太平洋地區。

南海是佔了英國、德國和法國10％貿易往來的重要航道，因此中國在該區域的軍事建設也會對歐洲的經濟利益構成威脅。秋田浩之認為，儘管中國軍艦比美國數量還多，多幾艘歐洲軍艦來也不會改變中國的有利局勢，但此歐洲三國的行動，至少會在兩方面反擊解放軍隊。

▲▼法國核動力潛艦「翡翠號」（SNA Emeraude）在「塞納號」支援艦（BSAM Seine）相伴下穿過南海。（圖／翻攝自twitter@florence_parly）

▲法國核動力潛艦「翡翠號」在「塞納號」支援艦相伴下穿過南海。（圖／翻攝自twitter@florence_parly）

首先，若是歐洲表現出他們有能力和意願印太海域部署軍事力量，那麼中國就必須修改其對台灣海峽與南海的行動。中國軍方不得不假設，英、法、德、日、澳可能會在爆發衝突時，替美國軍隊提供某種形式的支持，即便歐洲三國不直接加入戰鬥，也能間接支持美國軍隊，包含填補在大西洋海域的空白，或是協助平民撤離。

其次，如果英國、法國持續向印太海域派出軍艦，美國將會在該區域建立新的海軍合作框架，英法兩國可以透過在該地區的多次聯合海上演習，來加強與美國、日本和澳洲等國的合作。儘管者可能造成新一波緊張，但秋田浩之認為，「其積極作用（就阻止中國在台灣海峽、南海的冒險主義而言），可說是超越消極影響。」

從長期來看，歐洲可能會對中國採取更強硬的立場，如果歐洲加強與印太地區的軍事接觸，那麼日本的作用也會增加，而日本也是亞洲唯一擁有可讓航空母艦停靠維護港口的國家。

►讓步南海、台港澳問題？　王毅：美國長期干涉「中國內政」
►德國官員：巡防艦亞洲回程「行經南海」　2002年以來首次
►法海軍準航母「雷電號」赴日軍演　預告或穿越「瓊州海峽」

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