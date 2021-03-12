桃園大有地區立體停車場上梁　鄭文燦：提升殯葬園區停車量能

▲桃園市桃園區大有地立體停車場，市府爭取交通部前瞻計畫補助興建立體停車場，市長鄭文燦與地方民代等人12日舉行上梁儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大有地區欠缺停車空間，市府向交通部爭取前瞻計畫停車場專案補助，在當地興建立體停車場，市長鄭文燦與交通部次長陳彥伯等人主持上梁儀式，鄭文燦表示，位於大有地區的桃園殯儀館因使用度高，周圍停車需求量大，立體停車場預計今年8月完工，將可提供625個汽車停車位與486個機車停車位，有效解決當地停車問題。

▲桃園市桃園區大有地立體停車場工程，市長鄭文燦指出，預計今年8月完工啟用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，大有地區立體停車場新建工程是市府向交通部爭取前瞻計畫停車場專案補助，在殯葬園區興建地上4層、地下3層的鋼筋混凝土建物，總樓地板面積約1萬6千多平方公尺，總經費約5.47億元，其中前瞻計畫補助1.72億元，市府則自籌款約3.75億元。

▲桃園市桃園區大有地立體停車場工程，未來完工後將可改善周遭交通問題，一到假日周邊停車位不再一位難求。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，工程從2019年11月開工興建，工程進度略為超前已達到46.6%，預計今年8月左右可完工，屆時園區可提供625個汽車停車位與486個機車停車位，同時還保留殯葬所辦公室與廁所等空間，桃園殯葬園區的交通亂象可大幅改善，有效提升周邊停車便利性。

鄭文燦強調，大有地區立體停車場新建工程利用計畫道路做為車輛進出動線，建物立面採取低明度且易維護材質，塑造簡潔立面造型，因原高壓電塔電纜線穿越工程基地，工程也預計將高壓電塔電纜線進行地下化，改善周邊視覺景觀。此外，後續市府將接續興建嶄新殯葬大樓，以期達到人車分流、改善整體交通及環保等條件，讓殯葬園區整體更符合現代化。

交通部次長陳彥伯也提到，為改善各縣市日益增長的停車問題，中央前瞻基礎建設計畫編列預算約200億元，現已核定興建124座停車場，其中16個停車場位於桃園，感謝桃園市立委大力支持停車場基礎建設，讓前瞻計畫預算編列能夠順利進行。

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