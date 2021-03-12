桃園大有地區立體停車場8月完工　提供殯葬園區625席汽車位

▲桃園區大有地區立體停車場8月完工。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園殯葬園區使用度高，周邊交通負擔大且停車需求高，市府爭取中央前瞻計畫停車場專案補助，在殯葬園區興建「桃園區大有地區立體停車場新建工程」，12日舉行上樑典禮，預計今年8月完工，屆時可提供625席汽車及486席機車停車空間，並保留殯葬所辦公室及廁所等空間，大幅改善桃園殯葬園區的交通。

▲▼「桃園區大有地區立體停車場新建工程」，舉行上樑典禮。（圖／市府提供）

市長鄭文燦於出席「桃園區大有地區立體停車場新建工程」上樑典禮表示，該停車場工程為地上4層、地下3層之鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積約1萬6,340平方公尺；總經費約5.47億元，由中央前瞻計畫補助約新台幣1.72億元，市府自籌款約3.75億元。

▲桃園區大有地區立體停車場8月完工，可提供殯葬園區625席汽車位。（圖／市府提供）

該工程自2019年11月開工以來，工程進度略為超前已達到46.6%，大有地區立體停車場新建工程利用計畫道路做為車輛進出動線，建物立面採取低明度且易維護材質，塑造簡潔素雅的立面造型；由於原高壓電塔電纜線穿越工程基地，本工程也預計將高壓電塔電纜線進行地下化，改善周邊視覺景觀。此外，後續市府也將接續興建嶄新的殯葬大樓，期盼達到人車分流、改善整體交通及環保等條件，讓殯葬園區整體更現代化且符合使用需求。

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