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維護安平治安無縫接軌　新任分局長甘炎民率隊掃蕩臨檢八大行業

▲新任四分局長甘炎民，於12日深夜10時至13日凌晨2時，親自率隊規劃執行擴大臨、路檢掃蕩勤務，匡靖安平治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新任四分局長甘炎民，於12日深夜10時至13日凌晨2時，親自率隊規劃執行擴大臨、路檢掃蕩勤務，匡靖安平治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局於3月12日上午完成新任分局長交接布達，新任四分局長甘炎民立即召集幹部針對安平區近日治安狀況進行分析檢討，並於12日深夜10時至13日凌晨2時，規劃執行擴大臨、路檢掃蕩勤務。

▲新任四分局長甘炎民，於12日深夜10時至13日凌晨2時，親自率隊規劃執行擴大臨、路檢掃蕩勤務，匡靖安平治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由四分局長甘炎民親自帶班，並由兩位副分局長陪同，對安平區易發生事故路段實施口袋封閉式的路檢，另對易生治安事端之舞廳、KTV及酒店，以優勢警力強力臨檢掃蕩，防制幫派份子不法活動及杜絕毒品肆虐。

▲新任四分局長甘炎民，於12日深夜10時至13日凌晨2時，親自率隊規劃執行擴大臨、路檢掃蕩勤務，匡靖安平治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於近日配合台南市警察局針對大台南地區十幾天專案掃蕩黑幫，除已查獲各類槍枝、重利與詐欺等成果外，安平警特別對於轄區易為幫派或不法組織牟利之可疑場所實施相關管理資料檢核，並由甘炎民分局長，動員約40位幹練員警實施臨檢提醒、交付業者所需相互配合事項與落實管理之要求，以杜絕犯罪問題孳生與毒品涉入等問題，強化業者發揮第三方警政的責任，共同為地區治安而努力，勿讓不法份子滲入，而造成民眾傷害與安全問題產生。

▲新任四分局長甘炎民，於12日深夜10時至13日凌晨2時，親自率隊規劃執行擴大臨、路檢掃蕩勤務，匡靖安平治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

甘炎民分局長強調，四分局將持續貫徹「維護治安零死角，打擊犯罪無假期」的原則，全體動員持續消弭安平治安死角，防制各項暴力犯罪，以宣示維護安平地區民眾生命及財產安全的決心。

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