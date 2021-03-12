健全安平漁港設施　修繕林默娘停車場水岸放船斜坡道

▲台南市議員李啟維希望市府於林默娘公園停車場，應儘速設立水岸曳船道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

安平漁港位於台南市安平區，建港歷史悠久，且水陸域廣闊，為本島西南海域最重要漁港之一，港區內更有魚貨直銷中心、遊憩碼頭，台南市議員李啟維認為，位於林默娘公園停車場應儘速設立水岸曳船道。





李啟維議員表示，安平漁港朝向傳統漁業及多元化發展之目標仍應持續外，以其區位及交通便捷、周邊觀光休閒景點與假日人潮之優勢，應順應海域觀光遊憩活動與休閒娛樂漁業之發展趨勢，加速港灣腹地之開發利用，促進漁港活化與港區繁榮。



一些遊艇愛好者和漁民說，林默娘公園是這裡的大地標，這座雕像柔美又不失莊嚴的望向安平港，就像在守護著來往的船隻。旁邊停車場設置有“曳船道”，原本應是供漁船筏（小型水上載具）拖曳上岸維修保養之漁業設施，是供公共使用，不是私人使用，他們將請大家連署請願。





李啟維議員表示，一些遊艇愛好者和漁民表示，安平漁港發展願景為「成為兼具漁業發展、船隻展示、水岸交通、海上休閒觀光及文化教育等多目標的漁港」，望盼相關單位能夠核發預算經費，著手進行林默娘停車場水岸放船斜坡道（曳船道）之建造工程，成為名副其實的親水大台南。

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