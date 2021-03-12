不爽機車行太吵！蘆洲男大鬧店家遭4人海扁　警90秒到場速逮人

▲警方到場將雙方隔開。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市蘆洲區11日晚間10時許，一名中年男子酒醉後，跑到永樂街一間機車行叫囂，嚷嚷機車行員工深夜喧嘩嘻笑太吵，引發機車行內的4名男子不滿，持棍棒將他痛毆一頓，警方獲報後迅速到場，將動手的4人帶回派出所調查，全案將依妨害秩序罪嫌進行偵辦。

據了解，周姓男子（44歲）晚間喝醉後，嫌機車行內人員聊天嘻笑太吵，竟然直接跑到店內大吵，李男、于男（均22歲）與對方爭吵後情緒激動，拿出球棒就朝周男身上砸，一旁蔡男（20歲）、陳男（19歲）見狀也加入戰局，4人就朝著周男開扁，附近住戶被鬥毆聲驚動後趕緊報警。

▲警方獲報迅速派員到場，將動手4人帶回偵辦。（圖／記者游宗樺攝）

蘆洲警分局偵查隊隊長陳冠宇表示，警方獲報後約90秒就抵達現場，立即使用強制力將雙方隔開，逮捕打人的4名犯嫌，同時通知救護車到場，但周男傷勢不明顯且拒絕送醫，警方於是將被害人及犯嫌帶回派出所調查，訊後將依妨害秩序罪依法移請新北地檢偵辦。

陳冠宇呼籲，在公共場所或公眾得出入之場所，意圖滋事者，警方絕不寬貸，定將嚴正執法依法究辦，讓市民安居。

▲警方出動多輛警車到場。（圖／記者游宗樺翻攝）