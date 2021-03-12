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打掉重練整頓台南安平治安　四分局新卸任分局長布達交接

▲台南市警四分局上午舉行分局長布達交接典禮，由台南市警局局長方仰寧親自主持，並期勉甘炎民分局長，有效維護安平治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局上午舉行分局長布達交接典禮，由台南市警局局長方仰寧親自主持，並期勉甘炎民分局長，有效維護安平治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局12日上午10時許，舉行分局長布達交接典禮，由台南市警局局長方仰寧親自主持，方局長一方面除對新任甘炎民分局長榮膺新職表達祝賀外，也期勉甘分局長有效維護安平治安。

▲台南市警四分局上午舉行分局長布達交接典禮，由台南市警局局長方仰寧親自主持，並期勉甘炎民分局長，有效維護安平治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方仰寧局長指出，新任四分局分局長甘炎民，中央警察大學正科第58期外事警察學系、國立中正大學犯罪學研究所碩、博士畢業，曾任金門、雲林、嘉義等地方縣市分局長，內政部警政署、刑事警察局司法科科長、國際刑警科科長，並歷任台南市警局學甲分局、佳里分局分局長等職務；新任副分局長陳俊凱，中央警察大學鑑識系畢業，歷任台南市警局防治科專員、佳里分局副分局長。兩人學、經歷豐富，相信以甘分局長的學識、經驗與敬業精神，必能領導所屬同仁再創輝煌佳績，並確保人民生命財產安全，善盡警察職責。

方仰寧局長表示，對於這段期間連續發生地方的治安事件，顯示地方活動的板塊發生位移，基於分局長守土有責，市警局必須徹底檢討，打掉重練，對於地方特殊行業、場所及不良份子，進行全面清查，希望長期支持第四分局的鄉親能理解並持續支持，也期許各幹部要有責任感，基層要有榮譽感，把市民的安全感找回來。

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