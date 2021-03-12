全台槍擊案頻傳　蘇貞昌：警察若有怠慢我一定究責

記者陳家祥／台北報導

高雄市近來發生多起槍擊案件，引發治安疑慮，民進黨立委管碧玲指暴力犯罪數最高在新北市，引來國民黨批評試圖將治安焦點轉移到新北市，但數學不好根本從頭到尾搞錯重點。對此，行政院長蘇貞昌說，治安不必分藍綠，若民眾看到可疑分子，一定要通風報信，「警察一定第一時間趕到，如果警察有怠慢，我一定究責」。

▲高雄市破獲槍械改造工廠 。（圖／記者吳奕靖攝）

蘇貞昌12日備詢前受訪表示，大家都不願意看到治安事件暴力事件，在人的社會裡，這種治安事件單一個案一定要迅速偵破；蘇也肯定警方作為，最近發生無論是兇案治安事件，警方都積極有效立刻偵破，所有犯罪者一律逮捕。

「這樣還是不夠，我們還是要用盡心力，全力防制治安惡化。」蘇貞昌說，這段期間從民調可以發現，民眾對治安的改善有感，而且對警察的努力滿意度很高，「但我還是一直嚴正要求警察首長，一定要用盡心力，防制犯罪」。

蘇貞昌特別指出，尤其是對集團犯罪、犯罪的各種幫派，甚至於對暴力討債、詐欺集團，都是人民最痛惡的，一定要用盡全力防範。至於地方首長，無論哪個地方首長都是很重視治安，也都用盡心力，警察局長也都戰戰兢兢，「我也都盯緊，治安不必分藍綠，也不要互相攻擊。」

蘇貞昌呼籲民眾，如果有看到任何奇怪的人、奇怪的事，早一點通報，就可以防止如製毒販毒、討債集團或著其他不正當的犯罪，「民眾最好能通風報信給我們知道，警察一定第一時間趕到，如果警察有怠慢，我一定究責」。