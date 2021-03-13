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鐵鍊吊死狗「泡水溝」！高雄宮廟傳虐16狗引眾怒　動保團體回應了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／高雄寵物失蹤、認養專區）

▲有民眾爆料，高雄宮廟的阿伯虐狗。（圖／翻攝自Facebook／高雄寵物失蹤、認養專區）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友爆料，騎錯路經過高雄市某條無尾巷，發現一名阿伯將狗狗用繩子吊起來泡在大水溝裡，經過時狗狗還用很驚恐的眼神看著他，消息曝光後，有網友爆料，阿伯每天都會換狗，用鐵鍊綁住泡在水溝中，如果狗狗體力不支，就只能溺死。對此，高雄市動保局已經介入調查，並將現場16隻狗狗送醫結紮。

網友9日在臉書「高雄寵物失蹤、認養專區」發文求助，日前家人經過高雄市鳥松區水管路，騎錯路進入一條無尾巷，看到阿伯站在橋上，用繩子將狗狗吊起來泡在水中，看狗狗神情驚恐的模樣，懷疑是虐狗事件。還有網友爆料，阿伯是宮廟的人，每天早上8點會帶不同的狗，用鐵鍊綁著泡在水溝中，若體力不支就只能溺死

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▲▼ 。▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／高雄寵物失蹤、認養專區）

▲阿伯用鐵鍊綁狗泡在水中。（圖／翻攝自Facebook／高雄寵物失蹤、認養專區）

消息曝光後，引起許多網友關注，也通報動保團體，原po向《ETtoday新聞雲》記者表示，「高雄動保處完全沒作為，連受虐狗都沒帶走，也沒開罰阿伯，阿伯養很多隻浪孩，這樣施虐，完全不怕被發現，太可怕，太可惡」。

對此，「高雄市關懷流浪動物協會」12日在臉書開直播，親自前往現場查看，並了解事情的真相，但現場沒有看到吊死狗的證據。志工王春金（小華公主）表示，關於放狗下水的事情，廟方說是想讓脊椎不好的孩子可以在水中活動復健，「當然這是不OK的作法，經過溝通之後，廟方已經表示不會再用這樣的方式讓大家為毛小孩擔心」。

小華公主指出，宮廟總共飼養16隻狗，目前健康狀況還算正常，「現場看到有水有食物，但飼養環境的確需要『大大的改善』」，為了讓狗狗們能繼續受到庇護，協會決定為廟方狗狗的小籠子全都更換成較大較舒適的籠子，也約定了下周二（16日）前往協助改善環境，並將所有毛孩送醫，接受絕育檢查與預防注射。

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