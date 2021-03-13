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罔腰道歉也無用！高市衛生局回應：「最新自白文」送司法機關審酌

▲罔腰道歉。（圖／翻攝自罔腰臉書）

▲罔腰今坦承「假懷孕」，並於臉書PO文道歉。（圖／翻攝自罔腰臉書）

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

網紅「罔腰」日前惹出懷孕風波，宣稱接受「腹腔懷孕」人體試驗成功受孕，引起全台輿論譁然；事隔近1個月，今罔腰一改先前堅定態度，委屈改口稱「想體驗當媽媽的感覺」，承認自己是「假懷孕」，首度在社群媒體上向社會大眾致歉。對此，高雄市衛生局表示，倘若罔腰散佈之謠言已足影響公共安寧，即構成「社會秩序維護法」處罰要件，不會因為她道歉而阻卻，其最新的自白PO文，如今也成了事證，一併送司法機關審酌。

變性網紅罔腰2月18日在IG公布懷孕消息，自稱已懷有3月身孕，照片一曝光後立即引起輿論譁然，其男友還稱，罔腰是做了「天價的人體測試」，懷孕風波隨著輿論、以及罔腰堅定的態度越演越烈，一發不可收拾，高雄市衛生局更一度高喊要罰；在事隔近一個月後，罔腰態度終於放軟，今凌晨首度於個人臉書鬆口，坦承確實是「假懷孕」。

罔腰PO文稱，當時發出超音波照片後，有接到媒體求證電話，她也回應是在服用腹部相關藥物，沒想到卻遭媒體以「假懷孕」為題大作文章，「說我的行為是在嘲笑不孕的女性，這並非我本意，我會更深地反省在網路上的發文！」罔腰也為此次風波致歉，「對於被這件事誤導的網友，或被任何醫學行為誤導的朋友，在這邊跟所有人表達最深的歉意，對不起，我會更謹慎的做每一件事！」

對此，高雄市衛生局稍早也回應，罔腰宣稱懷孕事件目前已經進入調查程序，目前暫無法公布調查進度與內容，但其散佈之謠言，倘若已足影響公共安寧，即構成社會秩序維護法之處罰要件，不會因為罔腰道歉而阻卻；而罔腰今凌晨於臉書PO出的自白道歉文，也將由衛生局一併移送往司法機關審酌。

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