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獨／猖狂外籍男家樂福拒戴口罩還打人！女遭海K倒地　他竟囂張比YA

▲外籍男子離開的身影 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲外籍男子離開家樂福時的身影 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名宋姓網友在臉書社團《高雄大小事》裡頭分享，自己一名女性友人在高雄家樂福賣場看到一個外籍男子未戴口罩，所以透過外籍男子的友人要勸說戴口罩，結果這名外籍男不但以「髒話」回敬之外，還搶奪她的手機，並把人打倒在地，而外籍男子的友人還頻頻比出勝利V手勢，隨後囂張離開現場。警方獲報已經找到這名外籍男子，他表示：「覺得沒戴口罩沒關係，沒有那麼嚴重」。

▲▼外籍男逛家樂福不戴口罩。（圖／翻攝PTT）

▲外籍男子逛賣場沒戴口罩。（圖／翻攝PTT）

網友還PO文指出，在這個過程中曾請求賣場協助，求保全、賣場主管處理，但賣場人員如同看戲般站在遠
方就如看戲般，沒有一人出面制止該外籍男拒戴口罩並出言辱罵人的行為。只好自已報警110拿起手機錄影蒐證，外籍男搶過女子手機丟到旁邊，還繼續不斷辱罵，此時女子乘亂結帳要離開，賣場店員仍無任何對應協助行為。

宋姓網友在12日下午左右在臉書社團《高雄大小事》裡頭po文表示自己在11日晚間10點到前鎮一家賣場，當時候自己的女性友人看到一名外籍男子沒有戴口罩便好心勸說：「這邊可能要戴口罩」，沒想到這名外籍男子的友人轉述之後，外籍男子情緒激動跑到她面前罵髒話、動手攻擊還把她打倒，甚至還搶奪手機，而外籍男子的友人並沒有制止，反而在旁邊挑釁比出勝利V手勢，隨後就離開」。

▲外籍男子從派出所離開 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲外籍男子從派出所離開 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

轄區警方就在這篇文章貼出沒有多久，就找到了這名外籍男子並且進行筆錄，因為宋姓網友的女性友人已經正式提告，派出所長表示：「外籍男子表示不是故意要推倒這名女子，他只是覺得沒有關係，他只是覺得沒戴口罩沒有那麼嚴重，我們這位提告的女子覺得現在是防疫期間，大家應該都以身作則，所以才會勸誡他」。目前全案依照傷害、強制罪嫌以及公然侮辱的部分來函送法辦。

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獨／外籍男賣場拒戴口罩「還打人」！女遭痛毆倒地　他囂張比YA
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