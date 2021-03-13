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社會 社會焦點 保障人權

交流道前牛群狂奔！20大漢急尋：狗吠害逃　網笑：藍寶堅尼逆向

記者黃子倩／高雄報導

11日晚間高雄有網友在臉書社團PO文表示：「在燕巢交流道前，近鳳東加油站，遇到牛群逆向逛大街」，岡山分局警方獲報後，立即派遣員警到場處理，員警到達後牛群已離開該路段不知去向，這起事件事後被網友戲稱是「藍寶堅尼逆向行駛」，所幸沒有因此釀成車禍意外。

▲▼ 牛群被狗嚇到逃跑到路中央，被網友戲稱是藍寶堅尼逆向中 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲牛隻因為被野狗嚇到跑到路中央逆向亂衝，被網友戲稱是「藍寶堅尼逆向行駛」。（圖／記者黃子倩翻攝）

經轄區警力連夜調查找到張姓飼主，飼主指出他養的七隻牛都有圈圍著，因為野狗闖入牛欄、驚嚇到牛群，導致牛群逃離跑到路上，經鄰居電話告知後，飼主找來鄰居約20人四處尋找，在晚間11點左右順利將牛群全數尋獲、帶回。

警方表示，這起牛群「嚇到逃跑」的事件，依據道路交通管理處罰法條例第84條規定，對飼主掣單舉發，並勸導飼主要善盡管理責任，注意牛群管理勿再發生類似狀況。

另外岡山分局也呼籲，飼主疏縱禽畜在道路上奔走，妨害交通，依道交處罰條例第84條「疏縱禽畜道路奔走」，可處新臺幣300至600元罰鍰；民眾畜養各類動物應善盡管理責任，以避免發生交通事故衍生肇責。

▲▼ 牛群被狗嚇到逃跑到路中央，被網友戲稱是藍寶堅尼逆向中 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲飼主接獲通之後找來20名友人一起將7頭牛尋回。（圖／記者黃子倩翻攝）

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