飲料單手寫備註「這1字」…店員內鬨了！網笑歪：今天珍珠取消啦

▲一個字讓店員內鬨啦！（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「因為一個字，我們裡面快起內轟（鬨）了……」一位女網友在臉書《爆廢1公社》貼出照片，她拍下一張飲料點單，只見客人點了8杯飲料，一共215元，結果因為一個手寫備註，讓店員吵翻了，「是珍珠好『在』送……還是珍珠好『再』送？求解？」話題也意外引發網友們一陣熱論。

仔細看看這張單子，顧客分別點了珍珠紅茶、珍珠綠奶茶、冬瓜青茶、柳橙綠茶等品項，但點單最下方有一行手寫字「珍珠好在送」，其中「在」這個字卻被圈起來，並在上方寫在「再」糾正。結果這一改，竟然讓店員們差點起內鬨，原PO也不禁求助，到底哪個字才是對的。

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▲許多人馬上留言，這句應該是「珍珠煮好『再』送」。（圖／翻攝自爆廢1公社）

貼文一出，不少人紛紛留言熱論，「那要看是正在進行式還是未來進行式囉」、「國文老師哭泣中XDDD」、「珍珠做好在送餐。沒毛病啊。」其中，大部分的網友都認為是「再」，「再，『在』：正在送」、「翻譯蒟蒻：把珍珠煮好，再送過來」、「珍珠還沒煮好啦，煮好再送過去。」

就有一位網友提供一個好辦法，「教你們怎麼分辨，用台語講就知道了」、「會台語的話用台語唸就知道了。在哪裡（抵兜位）、再一次（擱幾敗）。」所以這一句確實應該是「再（擱送來）」。還有人忍不住開玩笑，「為了不內鬨，今天珍珠取消」、「外送的人叫好在來～同事都習慣叫他好在」、「都不對。 載啦」、「好在：就說珍珠我送了你們在吵什麼」、「好在也許是人名？珍珠誰送？珍珠『好在』送。」