安排男友隔離套房！有哏妹包辦「14天份A片」　解悶小物超爆笑

▲女友的愛心數學考卷跟黑白棋組。（圖／原PO授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

有這種女友也太歡樂了吧！一位男網友在《Dcard》匿名發文，說他到德國念大學，最近回到台灣，入住了女友幫他安排的套房準備隔離14天。有趣的是，女方擔心原PO無聊，就備好各種解悶小物，包括數學考卷、習字練習紙，甚至還有14天份的手搖飲跟成人片，讓原PO哭笑不得「 不知道這房間還有什麼鬼東西。」

這位男網友發文「隔離第1天...強烈懷疑是否可以撐完14天」，文中表示他跟女友高中就開始交往，當時是班對，畢業後則是分隔兩地，他到德國念大學，不過因為疫情就提早結束學業返台。貼心的女友知道後，不僅安排好隔離套房給原PO，擔心男方無聊，還準備許多打發時間的東西。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「首先來看看，她怕我無聊，幫我準備了什麼」，原PO先貼出第一張照片，第一樣物品就讓他傻眼「高中數學考卷？？？？？？傻眼喵」；第二樣則是「黑白棋」，也讓他不禁吐槽「想讓我左手跟右手玩嗎？」再來是數獨「嫌數學不夠讓人家頭痛，再來個數獨……」最後則是寫有「我愛女友貼心」的習字紙，「愛的練習簿！你們應該可以猜到了～沒錯！我的女友職業是老師。」

▲女友擔心原PO無聊，準備了許多「解悶小物」。（圖／原PO授權使用）

有哏的不只如此，原PO接著說，他上飛機前曾跟女友說了一句「好想念鮮奶茶，德國手搖飲沒有台灣好喝～」沒想到女友竟然買了14天份的鮮奶茶手搖杯放在冰箱，還很自豪「幫你一口氣準備14天飲料，驚不驚喜、意不意外？你可以慢慢喝。」

▲真的很驚喜！！！（圖／原PO授權使用）

最後原PO貼出一張LINE對話截圖，「對了！還有14天A片清單，太久沒見，真的是很想掌握我的一切（不管是小頭還是大頭）。」只見女友大人傳了一段落落長的訊息，6個連結通通都是成人影片的網址，讓他不禁在標籤處寫下「女友很瘋」、「老師不好惹」。

▲這些連結通通都是成人影片的網址啊 XD（圖／原PO授權使用）

貼文一出，其他網友都笑瘋，「14天A片笑死，太貼心了吧」、「不忘保養攝護腺，果然是好女友」、「這個準備飲料的方式，確定是女友不是阿嬤嗎？快要笑死」、「好奇作業沒寫的話，隔離結束會得到什麼懲罰」、「冰箱那張害我直接在圖書館噴笑，謝謝」、「根本超幽默情侶檔」、「練習簿可以開放列印嗎（？）」。