　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

安排男友隔離套房！有哏妹包辦「14天份A片」　解悶小物超爆笑

▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲女友的愛心數學考卷跟黑白棋組。（圖／原PO授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

有這種女友也太歡樂了吧！一位男網友在《Dcard》匿名發文，說他到德國念大學，最近回到台灣，入住了女友幫他安排的套房準備隔離14天。有趣的是，女方擔心原PO無聊，就備好各種解悶小物，包括數學考卷、習字練習紙，甚至還有14天份的手搖飲跟成人片，讓原PO哭笑不得「 不知道這房間還有什麼鬼東西。」

這位男網友發文「隔離第1天...強烈懷疑是否可以撐完14天」，文中表示他跟女友高中就開始交往，當時是班對，畢業後則是分隔兩地，他到德國念大學，不過因為疫情就提早結束學業返台。貼心的女友知道後，不僅安排好隔離套房給原PO，擔心男方無聊，還準備許多打發時間的東西。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「首先來看看，她怕我無聊，幫我準備了什麼」，原PO先貼出第一張照片，第一樣物品就讓他傻眼「高中數學考卷？？？？？？傻眼喵」；第二樣則是「黑白棋」，也讓他不禁吐槽「想讓我左手跟右手玩嗎？」再來是數獨「嫌數學不夠讓人家頭痛，再來個數獨……」最後則是寫有「我愛女友貼心」的習字紙，「愛的練習簿！你們應該可以猜到了～沒錯！我的女友職業是老師。」

▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲女友擔心原PO無聊，準備了許多「解悶小物」。（圖／原PO授權使用）

有哏的不只如此，原PO接著說，他上飛機前曾跟女友說了一句「好想念鮮奶茶，德國手搖飲沒有台灣好喝～」沒想到女友竟然買了14天份的鮮奶茶手搖杯放在冰箱，還很自豪「幫你一口氣準備14天飲料，驚不驚喜、意不意外？你可以慢慢喝。」

▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲真的很驚喜！！！（圖／原PO授權使用）

最後原PO貼出一張LINE對話截圖，「對了！還有14天A片清單，太久沒見，真的是很想掌握我的一切（不管是小頭還是大頭）。」只見女友大人傳了一段落落長的訊息，6個連結通通都是成人影片的網址，讓他不禁在標籤處寫下「女友很瘋」、「老師不好惹」。

▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲這些連結通通都是成人影片的網址啊 XD（圖／原PO授權使用）

貼文一出，其他網友都笑瘋，「14天A片笑死，太貼心了吧」、「不忘保養攝護腺，果然是好女友」、「這個準備飲料的方式，確定是女友不是阿嬤嗎？快要笑死」、「好奇作業沒寫的話，隔離結束會得到什麼懲罰」、「冰箱那張害我直接在圖書館噴笑，謝謝」、「根本超幽默情侶檔」、「練習簿可以開放列印嗎（？）」。

ET快訊
影片曝光！她遭賓士撞噴1樓高命危　男友跪地救：雙手沾滿血
硼砂毒害國二女恐怖手法曝光　兇手嗆：我未滿18不會有罪
決定嫁老實男！她狂搜LINE、FB無出軌紀錄　一開蝦皮綠炸
快訊／蔡依林回來了！4月再唱小巨蛋「只有3場」時間曝光
爸媽逛完好市多她崩潰：別再買烤雞　曝3隱藏美食超推坑
國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」法院回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／打AZ疫苗出現血栓！歐洲、泰國喊停　指揮中心最新說明

開太慢罰6千！雪隧「慢速車示警」試辦成果曝　這2處龜速車最多

鵝超兇「5招對付」換來400種死法　本尊跩樣...網笑暈：等著受死吧

清明節「前2周末」國道單一費率再7折！圓山－高雄通行費省130元

安排男友隔離套房！有哏妹包辦「14天份A片」　解悶小物超爆笑

台帛團傳「需半年內無隔離紀錄」　觀光局曝細節：不完全正確

決定嫁老實男！狂搜LINE、FB都無出軌紀錄　「她一開蝦皮」綠炸了

50年大旱！台灣水庫底下秘密見光　「亞特蘭提斯」奇景一次看

台大醫院新冠疫苗「接種意願高」　院長吳明賢：會在第一順位打

帛琉團最快4月初首發！旅客「出國3條件」曝　須半年內無居家檢疫

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

LIVE／打AZ疫苗出現血栓！歐洲、泰國喊停　指揮中心最新說明

開太慢罰6千！雪隧「慢速車示警」試辦成果曝　這2處龜速車最多

鵝超兇「5招對付」換來400種死法　本尊跩樣...網笑暈：等著受死吧

清明節「前2周末」國道單一費率再7折！圓山－高雄通行費省130元

安排男友隔離套房！有哏妹包辦「14天份A片」　解悶小物超爆笑

台帛團傳「需半年內無隔離紀錄」　觀光局曝細節：不完全正確

決定嫁老實男！狂搜LINE、FB都無出軌紀錄　「她一開蝦皮」綠炸了

50年大旱！台灣水庫底下秘密見光　「亞特蘭提斯」奇景一次看

台大醫院新冠疫苗「接種意願高」　院長吳明賢：會在第一順位打

帛琉團最快4月初首發！旅客「出國3條件」曝　須半年內無居家檢疫

侯佩岑媽媽喊話：愛要說出來！律師狠酸「專業小三教戰守則」

LIVE／打AZ疫苗出現血栓！歐洲、泰國喊停　指揮中心最新說明

開太慢罰6千！雪隧「慢速車示警」試辦成果曝　這2處龜速車最多

鵝超兇「5招對付」換來400種死法　本尊跩樣...網笑暈：等著受死吧

《中國新說唱：Z世代》吳亦凡不繼續出演？6位神秘嘉賓名單曝光

法拉利F1新車被酸「像嘔吐物」　網友狠毒留言海灌官方推特

外野新秀李聖裕首度開季一軍　張志豪提醒不要留遺憾

清明節「前2周末」國道單一費率再7折！圓山－高雄通行費省130元

20K軟飯男「一個月狂花10萬」　主動翻女友錢包：我是不用努力的命

快訊／台中公車停等紅燈「突起火狂燒」！緊急疏散30乘客

生活熱門新聞

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

福原愛遭酸公主！住日6年網友：理解她想逃

下波八卦更驚人！12星座「1週運勢」曝

北市高職傳性霸凌！男學生當眾脫褲用下體頂人臉

高麗菜2顆5元　一輛貨車全血汗賣

士林夜市慘況　網：老闆比客人多

鳳梨鼠薯私下超ㄍ一ㄥ！薯弟再爆他破處內幕

最討厭台灣哪一點？網一面倒狂指「2問題」

幼教師月薪43K「明細超狂曝光」！網見地點驚呆

別再買烤雞了！3樣好市多隱藏美食超推坑

雙馬尾嬌小正妹開大卡車！網友神出她IG

搜男友LINE都無出軌...正宮「一開蝦皮」綠炸

更多熱門

相關新聞

淚崩畫面曝！她遭賓士撞噴男友跪地救：我雙手沾滿血

淚崩畫面曝！她遭賓士撞噴男友跪地救：我雙手沾滿血

台中市北區7日凌晨0時許傳出車禍事故，一名彭姓女騎士遭張姓男子駕駛賓士轎車高速撞上，導致彭女當場彈飛，頭部重創陷入昏迷，事隔多日現仍在醫院搶救中。事發當時彭女男友人就在現場，親眼目睹女友遭撞，心碎地說「女友被撞了3公尺高，我雙手沾滿她的鮮血，心碎地喊著她的名字求求她回來！」

搜男友LINE都無出軌...正宮「一開蝦皮」綠炸

搜男友LINE都無出軌...正宮「一開蝦皮」綠炸

滷蛋上「長2粒」！男大生嚇壞：第一次看到

滷蛋上「長2粒」！男大生嚇壞：第一次看到

別再買烤雞了！3樣好市多隱藏美食超推坑

別再買烤雞了！3樣好市多隱藏美食超推坑

他搭捷運3理由「超愛站門邊神位」

他搭捷運3理由「超愛站門邊神位」

關鍵字：

隔離女友套房考卷黑白棋數獨飲料A片Dcard

讀者迴響

熱門新聞

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

郁方深夜震怒：某銀行爛透了！

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

洋派女婚禮被「台灣1習俗」逼到崩潰

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

福原愛遭酸公主！住日6年網友：理解她想逃

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面