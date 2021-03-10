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黎智英涉非法集結案　法庭裁定所有控罪表證成立

▲▼壹傳媒創辦人黎智英。（圖／路透社）

▲壹傳媒創辦人黎智英。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英的「未經批准集結」案10日在香港法院續審，法院下午裁定，所有控罪表證成立。

根據港媒報導，黎智英等8人前年8月18日參與反修例活動，被控涉「未經批准集結罪」，其中有兩人已在先前的審理過程中認罪。

香港西九龍法院10日續審此案，下午控方證人完成作證，拒絕認罪的黎智英、李柱銘、梁國雄、李卓人等被裁定所有控罪表證成立。

報導提到，案件將押後至11日續審，屆時被告將決定是否自辯，或傳證人作證。

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