反送中2週年「港台百件作品」展出！駁二留白：給來不了的作品

▲駁二舉行「若水，如火，有聲：一個關於行動的展覽」。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

香港反送中運動將滿2週年，高雄駁二藝術特區特別推出「若水，如火，有聲：一個關於行動的展覽」，集結港台創作者共超過百件作品，包括在抗爭運動現場的40公尺大型布條首次完整展開，還有新聞攝影紀實、藝術創作、出版紀錄等，即日起至3月14日於駁二大勇區p3倉庫展出。駁二也特別在展牆留白，給受到國安法限制「來不了的作品」。

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▲▼駁二「若水，如火，有聲：一個關於行動的展覽」。（圖／高雄市政府文化局）

香港反送中運動起始於2019年3月，爆發於當年6月，而港版國安法則於2020年6月過關。駁二藝術特區與外部策展人陳怡靜、莊坤儒共同策畫，與台灣新聞攝影協會、香港邊城青年合作協辦，推出「若水，如火，有聲：一個關於行動的展覽」。

展覽包含曾在臺灣漫畫基地展出的「反抗的畫筆」藝術創作，另還有「鏡頭的凝視」新聞攝影、「我們皆在場」歷史對話等3個單元。展場內以40公尺大型抗爭布條「無題｜那年，如水」揭開序幕，由於駁二倉庫空間較無限制，終於讓這件作品得以首次完整攤開展出，上頭布滿了抗爭行動時民眾留言字跡，承載著人們對未來的企盼與對自由民主的渴望。

「鏡頭的凝視」呈現近年台港青年運動現場的新聞攝影作品；「反抗的畫筆」集結港台兩地創作家的藝術創作；最後一區則是「我們皆在場」，大型主題書牆選輯台港議題、民主運動及人權議題的攝影書、繪本、刊物與獨立小誌，民眾可於現場閱讀，亦可於展期間於此區參與絹印工作坊、各項講座等。

▲▼高雄市副市長史哲看完展後，特別在展區的連儂牆上留下「不能放棄，不能忘記」。（圖／高雄市政府文化局）



特別的是，許多件展品因國安法而無法順利來台展出，駁二也特別在展牆上留下屬於他們的位置，以「空白」陳訴自由人權的可貴。

高雄市副市長史哲看完展後表示，在嚴峻疫情的影響下，台灣相對於其他國家是個防疫典範，而在民主的架構底下，台灣相對於香港也是民主寶地，但不可能置外於世界，希望年輕朋友可以來看看這個展覽，讓他們知道在台灣之外還發生了什麼事情，更特別在展區的連儂牆上留下「不能放棄，不能忘記」。

▲駁二舉行「若水，如火，有聲：一個關於行動的展覽」。（圖／高雄市政府文化局）

同步在高雄駁二蓬萊B3、B4倉庫也展出「返校Detention 實境體驗展」台灣最終站至4月6日，展場「實境沉浸式體驗區」包含教室區、廁所區、鏡子走廊、校長室、音樂教室、神龕區、輔導室、保健室、無限走廊、結局禮堂等。

▲返校Detention 實境體驗展至4月6日。（圖／Facebook／返校-實境體驗展）

布展除了還原翠華中學場景，還有斑駁老舊的牆面、富有年代感的道具。主辦單位邀請手繪看板大師謝森山繪製紙飛機，電影版戲偶雕刻師徐建彰也為展覽打造專屬角色木偶，讓場景更具氣氛。

▲布展除了還原翠華中學場景，還有斑駁老舊的牆面、富有年代感的道具。（圖／Facebook／返校-實境體驗展）

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